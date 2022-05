NY Rangers z odločilno zmago v konferenčnem finalu

V konferenčni finale severnoameriške poklicne hokejske lige NHL so se prebili tudi New York Rangers. Na odločilni sedmi tekmi polfinala na vzhodu so v gosteh v Raleighu s 6:2 premagali Carolina Huriccanes. V finalu bodo igrali z branilci naslova Tampo Bay Lightning. New York bo imel na morebitni odločilni sedmi tekmi prednost domačega igrišča.

New York Rangers so se v konferenčni finale prebili prvič po letu 2015, ko jih je nato izločila prav Tampa. Tokrat je v Severni Karolini z dvema goloma izstopal Chris Kreider, po gol in podajo sta k zmagi dodala Adam Fox in Andrew Copp, vratar Igor Šesterkin pa je zbral kar 36 obramb. Mika Zibanejad je svoji statistiki dodal tri podaje. Carolina, prvi nosilec vzhoda, je danes doživela sploh prvi poraz na domačem ledu v končnici. Gostitelji so imeli kar nekaj težav na vratarskem mestu, saj je Antti Raanta zbral 16 obramb, preden je moral zaradi poškodbe z ledu. Pjotr Kočetkov je nato zbral še devet obramb. z ledu je moral tudi Seth Jarvis, ki ga je zadel branilec New Yorka Jacob Trouba. Tekma je bila dokončno odločena v uvodu v zadnjo četrtino, ko je Kreider v 44. minuti zadel za 4:0. Vincent Trochek je v 49. minuti domačim na kratko vrnil upanje, a je le 50 sekund kasneje Filip Chytil spet povišal na 5:1. Na zahodu sta finalista Edmonton Oilers in Colorado Avalanche. Liga NHL, končnica, polfinale vzhodne konference, izid:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6

(New York Rangers so se s 4:3 v zmagah uvrstili v konferenčni finale). Opomba: ekipe igrajo na štiri zmage.