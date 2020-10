NY Rangers za zgodovinski prvi 'pick' izbrali 18-letnega Lafreniera

New York, 07.10.2020, 8:42 | Posodobljeno pred 13 minutami

Kanadski hokejski napadalec Alexis Lafreniere je prvi izbor letošnjega nabora severnoameriške lige NHL, potem ko so ga kot številko 1 izbrali New York Rangersi. Newyorčani so sploh prvič v klubski zgodovini izbirali kot prvi.