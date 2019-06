O'Reilly in Perron popeljala St. Louis na korak do zgodovinskega naslova v ligi NHL

Potem ko so bili hokejisti St. Louisa od začetka letošnje finalne serije proti Bostonu vseskozi v rezultatskem zaostanku, so po dveh zaporednih zmagah vzeli vajeti igre v svoje roke in jih po petih odigranih tekmah ter vodstvu s 3 : 2 v zmagah le še ena zmaga loči od zgodovinskega, prvega Stanleyjevega pokala.



V noči na petek je bila odigrana peta finalna tekma v bostonskem TD Gardnu, kjer so gostje z granitno obrambo na čelu z razpoloženim čuvajem mreže Jordanom Binningtonom ustavili vse nevarnejše poizkuse domačih hokejistov, ki so se po porazu z 1 : 2 znašli v zahtevnem položaju. Prostora za nov spodrsljaj ni več, saj bi že naslednji uspeh varovancev Craiga Berubeja pomenil slovo od želja po sedmem naslovu v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL.