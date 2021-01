Ob porazu 'kraljev' proti Minnesoti Kopitar prispeval dve podaji

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je s svojo ekipo Los Angeles Kings v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL še drugič v dveh dneh v gosteh pomeril z Minnesoto Wild. Medtem ko so 'kralji' na prvi tekmi zmagali, so tokrat izgubili s 3:5. Triintridesetletni Hrušičan je zbral dve podaji in jih ima največ v ligi (11), s skupno 12 točkami pa se je spet povzpel na vrh lige NHL.

To je bila za 'kralje' tretja zaporedna tekma v gosteh, še druga v St. Paulu v dveh dneh, na kateri so že pred tekmo zaradi protikoronskih protokolov izgubili napadalca Andreasa Athanasiouja, ki je moral v samoosamitev, v prvem delu igre pa zaradi poškodb nesrečno še branilca Matta Roya in Seana Walkerja. Tako so že v uvodni tretjini zaostajali za tri zadetke, nato so se v drugi po dveh golih z igralcem več vrnili na zadetek zaostanka – tako pri zadetku Dustina Browna kot Drewa Doughtyja je bil podajalec tudi naš hokejski zvezdnik Anže Kopitar – a so tik pred koncem drugega dela domači povišali vodstvo na 4:2. V zadnji tretjini so hokejisti Minnesote prek Joela Erikssona Eka prednost še povečali, 'kralji' pa so z golom Alexa Iaffala le še omilili poraz (3:5). Trener gostov Todd McLellan je po tekmi dejal, da se je bilo težko osredotočiti na igro po dveh takšnih poškodbah branilcev. "Ne le ena težka poškodba, ampak kar dve–to je vplivalo na vse fante. Skušali smo se zbuditi in odigrati, kot je treba. Skušali smo zmagati zanju. Mislim, da smo se res trudili, a čustveno te takšna stvar enostavno preveč prizadene,"je za LA Kings Insider dejal McLellan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Los Angeles Kings bodo zdaj odpotovali domov, kjer jih čaka dan premora, preden se bodo začeli pripravljati na dvoboj v domačem Staples Centru z mestnimi tekmeci, Anaheim Ducks. Sicer je bilo v noči na petek po srednjeevropskem času na sporedu kar 14 tekem. Lanski finalisti lige NHL, Dallas Stars, so v domači dvorani gostili Detroit Red Wings in visoko zmagali s 7:3 ter prvič po sezoni 2010/11 v uvodu prišli do štirih zaporednih zmag. Vratar Jake Oettingerje zbral 20 obramb v dvorani American Airlines Center za zanesljivo zmago. "To mi pomeni vse na svetu. Seveda sem s to ekipo že nekaj časa, a trenutek, ko sem dobil priložnost za dokazovanje, obenem pa pomagal ekipi, je res poseben," je po zmagi povedal Oettinger, ki je nekajkrat sicer stopil med vratnici v lanskem velikem finalu tekmovanja za Stanleyjev pokal, tokrat pa je prvič v karieri za Dallas čuval mrežo od začetka tekme. Do prvenca je pri 'zvezdah' prišel tudi Ty Dellandrea, ki je dosegel svoj prvi gol in prvo podajo na četrti tekmi v NHL. "Lepo je, da sta tako Oettinger kot Dellandrea prišla do prvencev na isti večer, ker sta oba pomembna člena naših načrtov za prihodnost," je po tekmi dejal trener teksaške ekipe Rick Bowness.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvaki lige NHL Tampa Bay Lighning so po podaljšku izgubili proti Carolina Hurricanes, ki so zaradi težav z okužbami igrali prvič po 18. januarju. Po tem, ko v nobeni od tretjin ni bilo zadetkov, je v podaljšku domači ekipi v Raleighu zmago prinesel Martin Nečas. Vratar Petr Mrazek je zbral 32 obramb za ekipo iz Severne Karoline, ki je nastopila brez napadalcev Teuva Teravainena, Jesperja Fasta, Warrna Foegeleja in Jordana Martinooka ter branilca Jaccoba Slavina, ki je zaradi protikoronskih protokolov lige v samoosamitvi. Tekmo Vegas Golden Knights – St. Louis Blues pa je vodstvo lige zaradi okužb z novim koronavirusom preložilo. Liga NHL, izidi:

Minnesota Wild– Los Angeles Kings 5:3

(Anže Kopitar: 2 podaji za LA)

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 4:1

Buffalo Sabres – New York Rangers2:3 (po podaljšku)

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers1:3

Washington Capitals – New York Islanders 6:3

Carolina Hurricanes– Tampa Bay Lightning 1:0 (po podaljšku)

Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 3:2 (po kazenskih strelih)

Montreal Canadiens– Calgary Flames 4:2

Dallas Stars – Detroit Red Wings 7:3

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 3:0

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 3:2

Vancouver Canucks – Ottawa Senators 4:1

Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs3:4

Vegas Golden Knights – St. Louis Blues (preloženo zaradi okužb s koronavirusom)