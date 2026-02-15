Ob Slovakih v olimpijski hokejski četrtfinale še Kanada, Finska in ZDA

V skupini A si je Kanada, ki lovi prvo zlato po letu 2014, po dveh uvodnih zmagah zagotovila prvo mesto še preden je odigrala današnji obračun s Francijo, saj sta Švica in Češka igrali podaljšek. Zmagali so Švicarji s 4:3 in osvojili drugo mesto v skupini. Gledalci so videli obračun preobratov, prvo in zadnjo tretjino so dobili Čehi za en zadetek, vmesno pa Švicarji z 2:0.

Francija - Kanada FOTO: Profimedia

Tako je sledil podaljšek, v tem pa je v drugi minuti po protinapadu z leve strani v bližnji zgornji kot sprožil Dean Kukan. Pri Švicarjih sta sicer Roman Josi in Timo Meier prispevala gol in podajo, pri Čehih je enak izkupiček imel Filip Chlapik, Martin Nečas pa je vpisal gol in dve podaji. S tem je Nečas skupno pri petih točkah na turnirju, vodi pa z devetimi Kanadčan Connor McDavid, ki se je v drugi današnji tekmi skupine A skupaj s soigralci poigral s Francozi. Končni izid je bil 10:2, pri čemer je McDavid tokrat vpisal gol in dve podaji, tako kot Mark Stone in Sidney Crosby, Macklin Celebrini pa je dodal dva gola in podajo. Kanadčani, najuspešnejša reprezentanca olimpijskih iger z devetimi zlatimi, štirimi srebrnimi in tremi bronastimi kolajnami, so tako prvi del končali s tremi zmagami in razliko v zadetkih 20:3.

ZDA - Nemčija FOTO: Profimedia

V skupini C je prvo mesto zasedla ekipa Združenih držav Amerike. ZDA so danes ugnale Nemčijo s 5:1. Zach Werenski je zadel ob koncu prve tretjine, v drugi sta Auston Matthews in Brock Faber pa praktično odločila tekmo. Tage Thompson in Matthews sta potrdil zmago v zadnji tretjini, v kateri je sicer svoj četrti gol na turnirju dosegel Tim Stutzle za zmanjšanja zaosanka Nemcev. Pred tem so Danci premagali Latvijo s 4:2. Danska je prvo tretjino dobila s 3:1 in si tako priigrala lepo prednost, v zadnji pa je Nick Olesen zadel za 4:2 v prazno mrežo, pred tem je poskrbel tudi za prvi zadetek na tekmi, ki ga je dosegel po vsega 23 sekundah. Ob tem je vpisal tudi eno podajo.