ZOI 2026
Hokej

Ob Slovakih v olimpijski hokejski četrtfinale še Kanada, Finska in ZDA

Milan, 15. 02. 2026 23.51

Avtor:
STA
ZDA - Nemčija

Na olimpijskem moškem hokejskem turnirju se je končal skupinski del. Neposredno mesto v četrtfinalu so si zagotovili Slovaki, Kanadčani, Finci in Američani.

V skupini A si je Kanada, ki lovi prvo zlato po letu 2014, po dveh uvodnih zmagah zagotovila prvo mesto še preden je odigrala današnji obračun s Francijo, saj sta Švica in Češka igrali podaljšek. Zmagali so Švicarji s 4:3 in osvojili drugo mesto v skupini. Gledalci so videli obračun preobratov, prvo in zadnjo tretjino so dobili Čehi za en zadetek, vmesno pa Švicarji z 2:0.

Francija - Kanada
Francija - Kanada
FOTO: Profimedia

Tako je sledil podaljšek, v tem pa je v drugi minuti po protinapadu z leve strani v bližnji zgornji kot sprožil Dean Kukan. Pri Švicarjih sta sicer Roman Josi in Timo Meier prispevala gol in podajo, pri Čehih je enak izkupiček imel Filip Chlapik, Martin Nečas pa je vpisal gol in dve podaji.

S tem je Nečas skupno pri petih točkah na turnirju, vodi pa z devetimi Kanadčan Connor McDavid, ki se je v drugi današnji tekmi skupine A skupaj s soigralci poigral s Francozi. Končni izid je bil 10:2, pri čemer je McDavid tokrat vpisal gol in dve podaji, tako kot Mark Stone in Sidney Crosby, Macklin Celebrini pa je dodal dva gola in podajo. Kanadčani, najuspešnejša reprezentanca olimpijskih iger z devetimi zlatimi, štirimi srebrnimi in tremi bronastimi kolajnami, so tako prvi del končali s tremi zmagami in razliko v zadetkih 20:3.

ZDA - Nemčija
ZDA - Nemčija
FOTO: Profimedia

V skupini C je prvo mesto zasedla ekipa Združenih držav Amerike. ZDA so danes ugnale Nemčijo s 5:1. Zach Werenski je zadel ob koncu prve tretjine, v drugi sta Auston Matthews in Brock Faber pa praktično odločila tekmo. Tage Thompson in Matthews sta potrdil zmago v zadnji tretjini, v kateri je sicer svoj četrti gol na turnirju dosegel Tim Stutzle za zmanjšanja zaosanka Nemcev.

Pred tem so Danci premagali Latvijo s 4:2. Danska je prvo tretjino dobila s 3:1 in si tako priigrala lepo prednost, v zadnji pa je Nick Olesen zadel za 4:2 v prazno mrežo, pred tem je poskrbel tudi za prvi zadetek na tekmi, ki ga je dosegel po vsega 23 sekundah. Ob tem je vpisal tudi eno podajo.

Preberi še Prišel kot navijač, odšel v lisicah

Že v soboto so končali boje v skupini B, kjer je prvo mesto odsvojila Slovaška, drugo Finska, a se kot najboljša drugouvrščena tudi prebila neposredno med osem, tretje Švedska in četrto Italija.

V četrtfinale, ki bo v sredo, so se neposredno prebili zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa. Druge ekipe bodo igrale dodatne tekme za preboj med osem. Te bodo v torek.

Pari kvalifikacij za četrtfinale so Češka - Danska (zmagovalec bo v četrtfinalu igral proti Kanadi), Švedska - Latvija (zmagovalec proti ZDA), Nemčija - Francija (zmagovalec proti Slovaški) in Švica - Italija (zmagovalec proti Finski).

hokej zoi zoi 2026

Slovaški hokejisti presenetili branilce olimpijskega naslova

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

