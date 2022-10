Ob upokojitvi dresa legendarnega Aleša Mušiča zmaga Olimpije

V začetku je kazalo, da bodo domači čustveni naboj z uvoda prenesli tudi na tekmo. Začeli so poletno, prvo tretjino pa dobili, potem ko je najprej v polno zadel Nik Simšič po natančni podaji Chrisa Dodera . Pozneje so domači zadeli še okvir gola, v 18. minuti pa vendarle končali kar nekaj tekem dolg niz neučinkovite igre ob igralcu več, tokrat je "power play" izkoristil Rok Kapel .

Ljubljanski hokejisti so dosegli novo zmago, prvo v tej sezoni po dodatnem delu igre in drugo proti lanskemu finalistu v desetih dneh, potem ko so Madžare že premagali v gosteh s 3:2.

Žiga Pance in Aleš Mušič - zdajšnji in nekdanji kapetan ljubljanskih hokejistov.

A gostje so v nadaljevanju pokazali, da niso zaman v prejšnji sezoni prišli vse do finala. Na hitro so znižali, pozneje je sicer vratar domačih Anthony Morrone ubranil Madžarom kazenski strel, vendar so do odmora gostje zadeli še dvakrat in povedli s 3:2.

V tretji tretjini so se spet prebudili domači in igrali podobno kot v prvi, sad takšne igre pa je bil izenačujoč zadetek Nika Simšiča v 51. minuti. V podaljšku je najprej lepo priložnost zapravil domači kapetan Žiga Pance, potem pa so Ljubljančani spet imeli prednost igralca več. In jo še drugič na tekmi izkoristili, zmagoviti zadetek pa je dosegel Aleksandar Magovac.

Liga ICEHL, 6. krog, izid:

SŽ Olimpija - Fehervar 4:3 (2:0, 0:3, 1:0; 1:0)