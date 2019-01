Ob visoki zmagi Kraljev jubilejni 300. zadetek Kopitarja

Še vedno pa so Kralji precej oddaljeni od osmega mesta, ki še vodi v končnico. Za osmim Anaheimom zaostajajo osem točk.

Večino dela so opravili že v prvi tretjini, v 14. minuti so že vodili s 3 : 0, strelci golov pa so bili Kyle Clifford, Tyler Toffoli in Jeff Carter. Anže Kopitar je po protinapadu in strelu pod prečko v polno zadel v 11. minuti zadnjega dela, to je bil tudi njegov edini strel na tekmi, njegov 964. v NHL. Hrušičan je postal peti igralec Los Angelesa, ki se lahko pohvali, da je dosegel mejo 300 doseženih golov.