Obetavna Pia Dukarič končala kariero pri zgolj 24 letih starosti

OGLAS

Hokejistka, ki je dolga leta reprezentančne obveznosti združevala s študijem molekularne, celične in razvojne biologije na ameriški univerzi Yale, je končala kariero in za seboj pustila veliko vrzel v reprezentanci. Slovenke, na čelu z vratarkama Tjašo Intihar in Jero Vovk, pri katerih se je močno občutila menjava generacij, so ta teden svetovno prvenstvo divizije I (skupina B) v škotskem Dumfriesu končale brez zmage in se tako za eno leto poslavljajo od tretjega kakovostnega razreda svetovnega hokeja. Leta 2026 bodo igrale na SP divizije II (skupina A).

POPkast s Pio Dukarič hokejsko vratarko in študentko na univerzi Yale FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Po letih, ko sem tej igri dala vse, kar sem imela, je prišel čas, da se poslovim od hokeja. Od zgodnjih juter do poznih noči, zmag in razbitih src, ta šport me je oblikoval v to, kar sem, na več načinov, kot jih lahko preštejem," je med drugim ob slovesu zapisala Dukarič.