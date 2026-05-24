Slovenci ostajajo pri treh točkah v skupini B, o obstanku med elito bo odločala zadnja tekma z Italijo v ponedeljek. Slovenija je že imela prvo priložnost, da bi si že zagotovila obstanek med hokejskimi izbranci. Za to bi morala premagati Dansko, bodisi po rednem delu ali podaljšku. Ker ji to ni uspelo, bo zdaj o svoji prvoligaški usodi odločala na ponedeljkovi zadnji tekmi z Italijo.
'Obračun z Italijo? Kot sedma tekma finala'
Čeprav so slovenski hokejisti na prvenstu elite v Švici večkrat zablesteli tudi proti favoritom, prišli do senzacionalne zmage proti Češki in remiju proti Slovaški ter osvojili največ točk v primerjavi z zadnjimi prvenstvi, pa je vseeno prišlo do (pričakovanega) zapleta in razpleta, ko bo o obstanku risov v skupini A odločala ena sama samcata tekma. V ponedeljek zvečer bo o "preživetju" odločal obračun z Italijo.