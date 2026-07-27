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Hokej

Od rdečih do zelenih zmajev: Gomboc je novi član Olimpije

Ljubljana, 27. 07. 2026 14.29 pred 13 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
SŽ Olimpija - KAC Celovec 2:4

Hokejske zmaje je okrepil slovenski napadalec Luka Gomboc. Slednji je zadnjih nekaj sezon preživel v Avstriji, kjer je igral za celovški KAC. Direktor ljubljanskega kluba Anže Ulčar je Gomboca opisal kot kakovostnega mladega slovenskega napadalca, ki je imel v zadnjem obdobju nekaj težav s poškodbami.

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V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026/27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc

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Slednji je prve hokejske korake naredil na Bledu, že pri štirinajstih letih pa se je preselil v Celovec, kjer je igral za tamkajšnji KAC. Po nastopih za ekipo do 18 let in razvojno moštvo v alpski ligi se je v sezoni 2021/22 preizkusil v kanadski mladinski ligi QMJHL, kjer je nosil dres moštva Drummondville Voltigeurs.

Anže Ulčar
Anže Ulčar
FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Po vrnitvi v Celovec leta 2022 je dve sezoni nastopal tako za razvojno kot člansko ekipo KAC v regionalni ligi ICE. Dobre predstave so mu poleti 2023 prinesle prvi vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije, hkrati pa je s celovškim klubom podpisal dolgoročno pogodbo. 

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Za KAC je nastopal do konca minule sezone lige ICE, v kateri se je celovška zasedba nekoliko presenetljivo poslovila že v četrtfinalu končnice.

S sklenitvijo sodelovanja z mladim napadalcem so v ljubljanski ekipi dokončno zaokrožili igralski mozaik za sezono 2026/27. 

Razlagalnik

Liga ICE, znana tudi kot ICE Hockey League, je mednarodna hokejska liga, ki združuje klube iz več srednjeevropskih držav, predvsem iz Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije. Liga je naslednica nekdanje avstrijske lige EBEL in velja za najvišji nivo hokejskega tekmovanja v tej regiji, kjer se klubi potegujejo za naslov prvaka v močni konkurenci.

QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) je ena izmed treh glavnih kanadskih mladinskih hokejskih lig, ki skupaj tvorijo Canadian Hockey League (CHL). Ta liga je znana kot ena najboljših valilnic talentov za ligo NHL, saj igralcem v starosti od 16 do 20 let omogoča igranje na visoki ravni pred številnimi skavti, hkrati pa ohranja stroga pravila glede izobraževanja in razvoja mladih športnikov.

KAC (Klagenfurter Athletiksport-Club) je eden najstarejših in najuspešnejših hokejskih klubov v Avstriji s sedežem v Celovcu. Klub ima bogato zgodovino in je znan po svojem izjemnem sistemu dela z mladimi ter po tem, da je osvojil rekordno število naslovov avstrijskega državnega prvaka, zaradi česar velja za institucijo v evropskem hokejskem prostoru.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hokej olimpija gomboc

Nova okrepitev v zmajevem hokejskem gnezdu

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