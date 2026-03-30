Hokej

'Odločila je igra z igralcem več, tu je bil Pustertal boljši'

Brunico, 30. 03. 2026 10.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Olimpija - Pustertal

Za hokejisti Olimpije je uvodna polfinalna tekme letošnje končnice v razširjenem avstrijskem prvenstvu (liga ICE). Na gostovanju v Brunicu so varovanci kanadskega strokovnjaka Bena Cooperja morali priznati premoč zasedbi Pustertala, ki je slavila s 3:0. V ljubljanskem taboru verjamejo, da bo že na drugi tekmi v torek v polnem Tivoliju vse drugače.

Skozi vso tekmo je bilo čutiti, da je vložek zelo velik. Ne nazadnje gre za polfinale lige ICE, dosežek, na katerega so v ljubljanskem kolektivu še kako ponosni, a v isti sapi prepričani, da lahko preskočijo tudi to oviro z imenom Pustertal. 

Italijani so bili v splošnem boljši tekmec, toda tudi Olimpija je imela svoje sicer redke priložnosti, iz katerih bi lahko iztržila več. Končni izid 3:0 morda ne odraža realnega razmerja moči med tekmecema, zato bo torkov drugi obračun s tega vidika zelo zanimiv.

Hokejisti Pustertala so znali unovčiti igro ob prednosti z igralcem več in ugnati Olimpijo s 3:0. Druga polfinalna tekma lige ICE bo na sporedu v torek v razprodanem Tivoliju.
FOTO: Luka Kotnik

"To je bila zelo trda tekma, polna intenzivnih dvobojev. Na obeh straneh je bila prioriteta zanesljiva igra v obrambi in tudi ob vratarja sta svoje delo opravila zelo dobro," je po porazu s 3:0 v Brunicu uvodoma dejal trener Olimpije Ben Cooper.

Kanadčan je dodal, da so bili njegovi varovanci v igri "pet na pet" povsem enakovredni tekmecem. "Odločila je igra ob prednosti igralca več. Mi svojih priložnosti v tej prvini igre nimo izkoristili, Pustertal pa je bil uspešen dvakrat. To bo do torka treba popraviti in že se veselimo druge tekme pred polno dvorano. Verjamem, da bodo naši navijači jeziček na tehtnici, ta poraz pa ne bo pustil večjih posledic," je prepričan strateg Ljubljančanov.

hokej na ledu liga ice polfinale hk olimpija ljubljana pustertal

Hokejisti Tampe z novo zmago skočili na vrh vzhoda

bibaleze
Portal
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
vizita
Portal
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
