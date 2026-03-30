'Odločila je igra z igralcem več, tu je bil Pustertal boljši'

Skozi vso tekmo je bilo čutiti, da je vložek zelo velik. Ne nazadnje gre za polfinale lige ICE, dosežek, na katerega so v ljubljanskem kolektivu še kako ponosni, a v isti sapi prepričani, da lahko preskočijo tudi to oviro z imenom Pustertal.
Italijani so bili v splošnem boljši tekmec, toda tudi Olimpija je imela svoje sicer redke priložnosti, iz katerih bi lahko iztržila več. Končni izid 3:0 morda ne odraža realnega razmerja moči med tekmecema, zato bo torkov drugi obračun s tega vidika zelo zanimiv.
"To je bila zelo trda tekma, polna intenzivnih dvobojev. Na obeh straneh je bila prioriteta zanesljiva igra v obrambi in tudi ob vratarja sta svoje delo opravila zelo dobro," je po porazu s 3:0 v Brunicu uvodoma dejal trener Olimpije Ben Cooper.
Kanadčan je dodal, da so bili njegovi varovanci v igri "pet na pet" povsem enakovredni tekmecem. "Odločila je igra ob prednosti igralca več. Mi svojih priložnosti v tej prvini igre nimo izkoristili, Pustertal pa je bil uspešen dvakrat. To bo do torka treba popraviti in že se veselimo druge tekme pred polno dvorano. Verjamem, da bodo naši navijači jeziček na tehtnici, ta poraz pa ne bo pustil večjih posledic," je prepričan strateg Ljubljančanov.
