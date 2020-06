Odločitve o selitvi v višji rang v Tivoliju še ni: 'Morali bomo še počakati'

Liga Ebel ‒ tekmovanje se bo zaradi drugega pokrovitelja v naslednji sezoni sicer preimenovalo v ligo Bahel ‒ pomeni za klube iz Avstrije, Italije in Madžarske najvišjo raven mednarodnega tekmovanja. V razširjenem avstrijskem prvenstvu pa so možnost sodelovanja dobili tudi ljubljanski hokejisti. SŽ Olimpija se namreč dogovarja z vodstvom tekmovanja, da bi že v naslednji sezoni vstopila v to ligo. Če vstopa ne bo, bodo Ljubljančani ostali v Alpski ligi, ki so jo v sezoni 2018/19 dobili. Sezone 2019/20 zaradi pandemije novega koronavirusa niso končali ne v Alpski ligi ne v ligi Ebel.

Danes so v SŽ Olimpija izvedli zasedanje skupščine kluba, med točkami dnevnega reda pa je bil tudi načrt dela kluba v sezoni 2020/21. Po koncu skupščine sta predsednik Miha Butarain direktor Jože Kovačpojasnila, kakšni so načrti kluba in kako kaže z ligo Ebel/Bahel.

Butara: Naredili bomo vse

"Malo bomo morali še počakati. Mi smo z ligo Ebel oziroma bodočo ligo Bahel v pogajanjih. Naredili bomo vse, da bomo, če bo finančna konstrukcija stabilna, šli ligo višje. Naslednji dnevi bodo pokazali, kje smo," je po skupščini dejal predsednik Butara."Vsako leto povečujemo sponzorske in donatorske vložke. Načrtujemo za več let vnaprej. Za nas ta situacija ni huda zagata. Vemo, kaj so naše zmožnosti, vprašanje pa je, ali lahko liga pride nam naproti in potem najdemo nek kompromis," o morebitnem sodelovanju pravi predsednik ljubljanskega kluba in dodaja:

"Na mizi imamo obe kalkulaciji, tako ligo Bahel kot alpsko ligo. Najbolj pomembno je, da se zavedamo, da imamo 220 članov, kar pomeni, da moramo ravnati odgovorno. A tudi če ostanemo v alpski ligi, moramo imeti visoke cilje: zmaga v alpski ligi, priti čim višje v celinskem pokalu, mogoče presenetiti z uvrstitvijo v ligo prvakov ... V glavnem, pot v višjo ligo imamo začrtano, ali bo to letos ali čez eno leto, pa se bo izkazalo kmalu."

'Delamo v triletnem načrtu, a imamo osnovo, da prestopimo v boljše tekmovanje'

"Veliko niti je v rokah predsednika Butare,"pa pravi direktor kluba Kovač."Mi pač delamo v triletnem načrtu. Moštvo imamo pripravljeno za tekmovanje, v katerem smo prijavljeni, imamo pa osnovo, da prestopimo v boljše, hitrejše, močnejše tekmovanje naslednje leto. Če pa se bo pokazalo, da je ponudba lige tako mikavna, bomo ta korak narediti že letos," je dodal.

SŽ Olimpija se je pred naslednjo sezono precej okrepila, prvič v treh sezonah bo imela tujega vratarja, v Tivoli se je vrnil tudi reprezentant Žiga Pance.

"Imamo nekaj novih imen, za katere nihče ni pričakoval, da bodo v Ljubljani. Manjka še pet do sedem mlajših igralcev iz naše hokejske šole, načrt s trenerjem (Ivom) Janom pa je, da te igralce priključimo. Ljubljana pričakuje zmagovalno ekipo, v kakršnokoli ligo se podajamo, imamo to v načrtu. Če bi šli v ligo višje, bi morali iskati dodatne okrepitve. Lige Bahel ne smemo gledati samo skozi igralsko prizmo, govorimo o dodatnih aktivnostih, od marketinga do priprave tekme. In to je tisto, kar smo želeli letos nadgraditi. Verjamem, da smo že zdaj sposobni za selitev, drugo leto pa bomo zreli," je o ciljih kluba dejal direktor.

Kot sta pojasnila oba vodilna v klubu, bo vse znano v kratkem, najkasneje pa verjetno v ponedeljek, saj bo klub za takrat sklical novinarsko konferenco.