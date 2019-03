Odpisani 'Kralji' brez Kopitarjevih točk presenetili Calgary

Anže Kopitar je odigral dobrih 22 minut tekme in v tem času proti vratom tekmecev sprožil dva strela. Mike Smith , vratar Calgaryja, ki je kljub porazu ostal na vrhu pacifiške skupine in zahodne konference severnoameriške poklicne hokejske lige NHL, je zbral 18 obramb.

V Tampi so gledalci videli derbi najboljših ekip vzhodne konference in lige nasploh, saj je tam gostoval Boston. Po dveh tretjinah so gosti vodili s 4 : 2, toda vodilna ekipa lige je našla moč za preobrat, zmagoviti gol je 53 sekund pred koncem dosegel Anthony Cirelli. Pred tem je izenačil Nikita Kučerov, še vedno z naskokom najučinkovitejši igralec lige, če se skupaj upoštevajo goli in podaje. Dva gola je pri Tampi dosegel Steven Stamkos, ki je na lestvici strelcev z 41 goli na petem mestu (Kučerov jih je zdaj dosegel 38), pri Bostonu pa Brad Marchand. Med strelce se je pri gostiteljih, ki so postali četrta ekipa v NHL, ki je v rednem delu zbrala najmanj 59 zmag, spet vpisal tudi v zadnjem času vroči švedski napadalec Victor Hedman.

Pomembno zmago, tretjo v nizu, je dosegel Pittsburgh, ki je v New Yorku s 5 : 2 ugnal Rangerse. Dvakrat se je med strelce vpisal Teddy Blueger, Matt Murray je za zmagovalce ubranil 33 strelov in na svoji šesti tekmi, peti v New Yorku, proti 'Rangerjem' še šestič zmagal, pa čeprav so tekmeci tokrat vodili z 2 : 0.

New Jersey je s 3 : 1 ugnal Buffalo, St. Louis z istim izidom Vegas, Nashvillu je za zmago v Minnesoti zadostoval en sam gol, Dallas je bil s 5 : 2 uspešen v Winnipegu, po dva gola sta v statistko vpisala Radek Faksa in Tyler Seguin, Detroit pa je s 3 : 2 zmagal v San Joseju.

Liga NHL, izidi:

Calgary Flames - Los Angeles Kings 0 : 3

(Anže Kopitar: 22 minut - dva strela proti vratom Calgaryja).



Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 7 : 5



New Jersey Devils - Buffalo Sabres 3 : 1



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 2 : 5



Tampa Bay Lightning- Boston Bruins 5 : 4



St. Louis Blues- Vegas Golden Knights 3 : 1



Minnesota Wild - Nashville Predators 0 : 1



Winnipeg Jets - Dallas Stars 2 : 5



San Jose Sharks - Detroit Red Wings 2 : 3