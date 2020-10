Odpovedana hokejska Liga prvakov

V konkurenci Lige prvakov (CHL) bi moralo nastopati 32 ekip iz 12 držav (slovenskega kluba v tej konkurenci ni), prav mednarodnost tekmovanja in njegova razvejanost pa sta zdaj botrovali odpovedi. Napovedane omejitve potovanj so že ogrozile izvedbo nekaterih tekem, zaradi negotovosti pa so se v vodstvu lige odločili, da celotno sezono odpovedo."Ko smo pretehtali vse vidike, se je nadzorni odbor hokejske lige prvakov odločil za težko rešitev in odpovedal tekmovanje. Za sodelujoče klube pa je to vendarle najbolje, tako z ekonomskega kot organizacijskega stališča," je odločitev pojasnil predsednik lige Peter Zahner.

Odločitev so sprejeli po videokonferenci."Zdravje in varnost udeležencev sta na prvem mestu. Kakor se stvari razvijajo zdaj, pa žal ne bo mogli zagotoviti vsem, da se bodo domov vrnili zdravi in brez grozeče karantene. Pandemija je stvar, ki je ne moremo nadzorovati, žal moramo to sprejeti," je še dodal Zehner.

Izvršni direktor CHL Martin Baumann pa je razložil, kje so bile največje težave: "Predsem omejitve potovanj med posameznimi državami so bile velika težava in četudi bi uspeli rešiti večino teh stvari in bi dobili dovoljenja oblasti, bi ostalo še vedno veliko negotovosti in tveganja, še posebej, ker se epidemiološka situacija po Evropi slabša iz dneva v dan."

Ligo prvakov v hokeju so prvič izvedli v sezoni 2014/15, po podpisanih pogodbah bo tekmovanje v takšni obliki potekalo vsaj še do sezone 2027/28. V vodstvu so izrazili upanje, da se bodo klubi na tekmovanja v naslednji sezoni lahko vrnili še v boljši formi.