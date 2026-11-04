Odprava sankcij za Ruse? 'Želel bi si, da bi tisti, ki imajo moč športu omogočili normalno delovanje'

Andrej Tavželj FOTO: Damjan Žibert

Slovenci so z letališča Jožeta Pučnika odpotovali v Pariz in od tam naprej v Amiens, kjer jih od četrtka do sobote čakajo tri tekme v okviru Evropskega pokala narodov. Na teh se bodo pomerili z Madžari, Francozi in Norvežani. Svoje misli pred prvim reprezentančnim izzivom sezone sta predstavila pomočnik selektorja Andrej Tavželj in generalni sekretar HZS ter direktor reprezentance Dejan Kontrec, selektor Edo Terglav se bo risom pridružil v Franciji. Kot vselej novembra je tokratna članska izbrana vrsta močno pomlajena, kar pomeni, da bo priložnost za dokazovanje z dresom na prsih dobilo več mladih igralcev, ki so se v članski selekciji šele dobro začeli uveljavljati.

"Veliko je poškodb, zato smo morali iskati dodatne rešitve in poklicati tudi nekatere nekoliko starejše igralce. Veseli me, da imamo ob njih tudi nekaj fantov, ki jih bomo na članski ravni šele spoznali," je med drugim dejal Tavželj in dodal, da so igralci takoj pokazali, kako željni dokazovanja so in kako veliko jim pomeni reprezentančni dres. Na novinarski konferenci je generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec spregovoril tudi o nedavni odločitvi Mednarodnega arbitražnega sodišča za šport v Lozani, CAS, ki je ruskim reprezentancam odpravil prepoved tekmovanja. Ljubljančan je izpostavil, da treba spoštovati odločitve pristojnih institucij, hkrati pa razumeti položaj organizatorjev in sponzorjev.

Generalni sekretar hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec FOTO: Luka Kotnik