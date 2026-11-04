Odprava sankcij za Ruse? 'Želel bi si, da bi tisti, ki imajo moč športu omogočili normalno delovanje'

Slovenci so z letališča Jožeta Pučnika odpotovali v Pariz in od tam naprej v Amiens, kjer jih od četrtka do sobote čakajo tri tekme v okviru Evropskega pokala narodov. Na teh se bodo pomerili z Madžari, Francozi in Norvežani.
Svoje misli pred prvim reprezentančnim izzivom sezone sta predstavila pomočnik selektorja Andrej Tavželj in generalni sekretar HZS ter direktor reprezentance Dejan Kontrec, selektor Edo Terglav se bo risom pridružil v Franciji. Kot vselej novembra je tokratna članska izbrana vrsta močno pomlajena, kar pomeni, da bo priložnost za dokazovanje z dresom na prsih dobilo več mladih igralcev, ki so se v članski selekciji šele dobro začeli uveljavljati.
"Veliko je poškodb, zato smo morali iskati dodatne rešitve in poklicati tudi nekatere nekoliko starejše igralce. Veseli me, da imamo ob njih tudi nekaj fantov, ki jih bomo na članski ravni šele spoznali," je med drugim dejal Tavželj in dodal, da so igralci takoj pokazali, kako željni dokazovanja so in kako veliko jim pomeni reprezentančni dres.
Na novinarski konferenci je generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec spregovoril tudi o nedavni odločitvi Mednarodnega arbitražnega sodišča za šport v Lozani, CAS, ki je ruskim reprezentancam odpravil prepoved tekmovanja. Ljubljančan je izpostavil, da treba spoštovati odločitve pristojnih institucij, hkrati pa razumeti položaj organizatorjev in sponzorjev.
"Sam sem osredotočen predvsem na to, kako bomo reprezentanco pripravili na naslednje akcije in svetovno prvenstvo, to je moja glavna skrb," je za uradno spletno stran krovne Zveze dejal Dejan Kontrec in dodal: "Želel bi si, da bi tisti, ki imajo moč in vpliv, športu omogočili normalno delovanje. Razumem tako odločitve sodišč kot tudi položaj organizatorjev, ostalih reprezentanc in sponzorjev. Težko pa je napovedovati, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih. Svetovno prvenstvo bo čez šest mesecev, marsikaj se lahko še spremeni."
Reprezentanca Slovenije za akcijo v Amiensu:
Vratarja: Jon Dukarič (HD Jesenice) in Žan Us (HK Olimpija)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Miha Oblak (HD Jesenice), Tit Smolnikar (EC KAC Future Team/Avt), Ožbe Šlibar (HD Jesenice), Aljaž Zupančič (HD Jesenice).
Napadalci: David Baloh (HD Jesenice), Maks Bukovec (HK Olimpija), Nejc Burgar (HD Jesenice), Mai Crnkić (Bietigheim Steelers/Nem), Luka Gomboc (HK Olimpija), Žan Jezovšek (Zell am See/Avt), Borna Kopač (AIK/Šve), Rok Macuh (HC Olomuc/Češ), Žiga Mehle (HK Olimpija), Nik Christian Petrovič (Zug/Švi), Žan Špari Leben (HD Jesenice), Matic Török (Ilves/Fin), Anže Žeželj (SaiPa/Fin).
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