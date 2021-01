Odpuščeni Sotlar hitro našel klub na Madžarskem

Iz ljubljanskega kluba so na začetku leta 2021 sporočili, da so se razšli s tremi hokejisti prvega moštva, z Juretom Sotlarjem, Davidom Plankom in Janezom Orehkom. Nov klub si je že našel 27-letni Sotlar, ki je lani igral v Italiji, v tej sezoni pa je v zelenem dresu v Alpski ligi na 11 tekmah zbral 12 točk (3 goli, 9 podaj).

Ljubljančan bo kariero nadaljeval v madžarski prvi ligi, pri moštvu Ujpest, so sporočili na uradni klubski spletni strani. V tem klubu iz Budimpetše, ki je na četrtem mestu lestvice, igra še en slovenski hokejist, branilec Maks Selan. Sicer v madžarski prvi ligi ("erste liga") igrata še dva Slovenca, napadalec Eric Pance (mlajši brat Olimpijinega kapetana Žige) in branilec Matic Podlipnik, oba nosita dres moštva Gyergyoi.

V zadnjih dneh so pri ljubljanskem moštvu aktivni, kar zadeva prihod tujih okrepitev: najprej so sporočili, da je novinec v moštvu finski branilec Juuso Pulli, danes so objavili še novico o prihodu kanadskega napadalca Francisa Beauvillierja.