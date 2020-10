Okužba pri SŽ Olimpija: ljubljanski hokejisti v karanteno

Na spletni strani SŽ Olimpije so zapisali, da je bil hokejist članske ekipe v nedeljo pozitiven na novi koronavirus. Do nadaljnjega so vsi igralci članskega moštva v karanteni, mlajše selekcije pa vadijo po urniku. Vodstvo ljubljanskega kluba bo v torek, 20. oktobra, ob 10. uri priredilo novinarsko konferenco, ki bo potekala po aplikaciji Zoom. Na njej bodo predstavili nov trenerski štab in govorili o trenutni situaciji v klubu.

icon-expand Hokejisti SŽ Olimpije. FOTO: Eva Brili Grebenar-HK SŽ Olimpija