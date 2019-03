Olimpija v dobri minuti do treh golov in vodstva v četrtfinalni seriji

Ljubljančani so si v tej seriji sami izbrali Ritten, argument za izbiro je bil tudi dober medsebojni izkupiček v sezoni (v rednem delu dve zmagi s 5:1). V prvi tretjini četrte tekme četrtfinalne serije so domači hokejisti, ki so zadnjo tekmo proti Rittnu visoko izgubili z 0:5 začeli silovito in tekmece stisnili pred gol.

Navkljub veliki premoči in številnim priložnostim, razmerje v strelih v prvi tretjini je bilo kar 16:3 za Olimpijo, niso uspeli zadeti. Vratar gostov Thomas Tragust je bil izjemno razpoložen. Gostje, ki so v slovensko prestolnico prišli dan prej in s tem pokazali, da mislijo resno v boju za tretjo zmago v seriji, ki bi jim odprla polfinala, so bili večji del tekme povsem nemočni. Zmaji so bili tudi v drugi tretjini veliko boljši tekmec na tivolski ledeni ploskvi, a do zadetka niso in niso mogli priti. Šele v 28. minuti je odpadek po strelu Aleša Mušiča v gol pretvoril Žiga Pešut. Tudi v zadnjem delu igre so bili Ljubljančani gospodar tivolskega ledu in v 43. minuti so izkoristil igralca več na ledu in preko Saša Rajsarjapovedli z 2:0. Že v naslednjem napadu pa so zmaji postavili piko na i tretji zmagi v četrtfinalu, ko je še v isti minuti po napaki gostujočega vratarja Tragusta zadel Nik Simšič(3:0), zadnji gol za Olimpijo pa je dosegel Žan Jezovšek. Gostom iz Renona je v končnici uspelo priti do častnega zadetka.



Izid:

SŽ Olimpija - Ritten 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) *3:2

Pešut 28., Rajsar 43., Simšič 43., Jezovšek 44.; Lutz 55.



* - izidi v zmagah