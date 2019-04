Zmaji napolnili italijansko mrežo na drugi tekmi finala Alpske lige

Prepričljiva zmaga pa povsem ne kaže realnega stanja na igrišču. Ljubljančani še zdaleč niso bili toliko boljši tekmeci, kot kaže končni izid. A so bili zelo učinkoviti, predvsem v obdobju od 26. do 28. minute, ko so v minuti in desetih sekundah dosegli tri gole. Vsi ploščki, ki so jih izstrelili, so praktično končali v mreži, sicer odlični vratar Colin Furlong, ki bi lahko kdaj tudi bolje posredoval, je le zmajeval z glavo.

Varovanci Jureta Vnuka so tekmo začeli nekoliko pogumneje kot dan prej, hkrati pa tudi bolj disciplinirano, z manj prekrški, ki so bili za njih usodni na prvi tekmi. V prvi tretjini taka igra ni prinesla želenega učinka, vratar Žan Us jih je nekajkrat rešil, tudi sami pa so zapravili nekaj priložnosti.