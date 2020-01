Olimpija z novo zmago tudi praktično v končnici Alpske lige

Ljubljančani, ki so tako še naprej trdno v vodstvu tekmovanja, so bili pričakovano precej boljši tekmec od predzadnje ekipe lige, ki je sicer na domačem ledu septembra porazila zmaje z 2:0. Tudi tokrat je povedla, in sicer že v drugi minuti, a slabi dve minuti pozneje je izenačil Janez Orehek. Žan Jezovšek je domače v 30. minuti popeljal do vodstva, tudi on ob igri z igralcem več. Odtlej je šlo vse le še po ljubljanskih notah, gostitelji so namreč med 33. in 40. minuto še trikrat zadeli, strelci so bili Nejc Brus (ob igralcu manj), Luka Ulamec in Aljaž Chvatal. V 47. minuti je Nik Simšič zadel za končnih 6:2.

Olimpijo, ki si je kot prva zagotovila mesto v končnici, naslednja tekma čaka v ponedeljek na gostovanju v Val Gardeni.



Izid:

SŽ Olimpija - Vienna Capitals Silver 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Orehek 4., Jezovšek 30., Brus 34., Ulamec 37., Chvatal 40., Simšič 47.; Norberg 2. Antal 46.