Olimpija z odlično drugo tretjino do nove zmage v Alpski ligi

Ljubljančani so po pričakovanju dosegli novo zmago v regionalnem tekmovanju, 21. v sezoni in deseto v nizu. Po slabem začetku, ko so ekipi z dna lestvice dovolili celo vodstvo po prvi tretjini, so se domači zbrali in v le nekaj minutah postavili stvari na pričakovano mesto. Na začetku druge sta zadela Luka Ulamec in Gal Koren, sredi tekme pa je na 3:0 povišal Nejc Brus. Takrat je bilo že jasno, da gostje ne bodo mogli pripraviti presenečenja, za potrditev zmage pa sta poskrbela Kristjan Čepon in Žiga Pešut, v 40. minuti pa je padel tudi zadnji gol na tekmi, Ljubljančani so v zadnjih 20 minutah brez težav le zadržali vodstvo. Ljubljanska ekipa ima zdaj 73 točk in je trdno na prvem mestu lestvice.

Naslednjo tekmo bodo zeleno-beli spet igrali doma, v torek, 14. decembra jih čaka obračun z Bregenzerwaldom, že dan prej pa bodo igrali prvo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva proti Mariboru.



Izid:

SŽ Olimpija - Kitzbühel5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Ulamec 23., Koren 27., Brus 31., K. Čepon 36., Pešut 40.; Hochfilzer 3.



Cortina - Sij Acroni Jesenice