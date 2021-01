Olimpija brez težav odpravila Bregenzerwald, Jesenice pa Vipiteno

Varovanci Gregorja Polončiča so prišli do druge zaporedne visoke zmage.

Le prvih 15 minut so bili gostje s severozahoda Avstrije konkurenčni in je imel nekaj dela tudi domači vratarPaavo Hölsä. Ko pa je Nik Simšičv 16. minuti načel mrežo tekmecev, se je domačim odprlo in so brez težav strli nasprotnike. Še v prvi tretjini je za povišanje poskrbel Miha Zajc, zares pa so na plin zeleno-beli stopili v drugi tretjini.

Najprej je v polno zadel Aleš Mušič. Na polovici tekme je goste pred nerešljivo nalogo vrnitve v igro postavil Miha Logar, manj kot dve minuti pozneje je bilo 5:0, ko je zadel še Mark Sever, učinkovito drugo tretjino pa je dokončal Logar z drugim zadetkom na tekmi.

Zmagovalec je bil tako praktično odločen, Ljubljančani pa so v zadnji tretjini upočasnili ritem in dovolili tekmecem, da so znižali izid in preprečili, da bi vratar Hölsä dvoboj končal z ničlo. Po dveh na hitro prejetih zadetkih v 48. in 50. minuti je nato končni izid za 7:2 postavil Zajc v 51. minuti.

Naslednja tekma Ljubljančane v regionalnem tekmovanju čaka v torek, ko bodo gostovali pri Fassi, že v nedeljo pa bodo igrali prvo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva proti ekipi MK Bled.

Jesenice prav tako do visoke zmage

Jeseničani se januarja počasi vračajo v ritem tekem alpske lige. Brez preizkušenj v regionalnem tekmovanju so bili namreč kar mesec dni, ko so igrali samo v domačem prvenstvu, pred tremi dnevi pa so ob vrnitvi na sceno v alpski ligi klonili v Asiagu z 0:3.

Tokrat se je zanje razpletlo bolje, proti Vipitenu pa so temelj za zmago postavili že v prvi polovici tekme oziroma v le nekaj sekundah prve tretjine. Jaka Sodja je načel mrežo gostov v 15. minuti, potem pa je le 19 sekund pozneje zadetek dodal še Andrej Hebar. Erik Svetina pa je nato na polovici tekme povišal na 3:0 za trdno vodstvo železarjev.

V 36. minuti je sicer moral po plošček v gol tudi domači vratar Žan Us, toda preobrata Vipitena ni bilo. V zadnji tretjini je za novo prednost s tremi zadetki poskrbel Sašo Rajsar, v zadnjih desetih minutah pa domači niso dovolili, da bi se gostje še enkrat približali in so dosegli prvo zmago v regionalnem tekmovanju v koledarskem letu.

Naslednji dvoboj v alpski ligi čaka Jeseničane v torek, ko bodo gostili drugo zasedbo celovškega moštva KAC, pred tem pa jih v ponedeljek čaka še druga tekma četrtfinala državnega prvenstva proti ekipi True Celje; a po zmagi na prvi s 14:0 bo ta bržkone le formalnost.