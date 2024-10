Olimpija do nove zmage v Tivoliju, tokrat je padel Asiago

Ljubljanski hokejisti so v novi sezoni regionalnega tekmovanja še neporaženi. Po uvodnem koncu tedna, ko so premagali oba koroška kluba, VSV doma in KAC v gosteh, so danes spet v Tivoliju ugnali še starega znanca Asiago z 2:1.

Olimpija danes ni blestela, je pa igrala dovolj dobro, da je dobila vse tri točke. Uspeh je nekoliko zasenčila le poškodba ene najbolj zvenečih okrepitev, Kale Kerbashian si je v prvi tretjini ob nerodnem padcu poškodoval koleno in ob pomoči zapustil ledeno ploskev, za zdaj pa še ni znano, kako resna je poškodba.

Je pa danes prvič v zelenem dresu zaigral Robert Sabolič, največja domača okrepitev pred novo sezono. Zaradi kazni iz prejšnje sezone je namreč izpustil uvodni tekmi, tokrat pa zaigral v prvem napadu.

V prvem delu si je domača ekipa pripravila nekaj polpriložnosti, zadeli pa so gostje, ko so hiter protinapad in razredčeno obrambo Ljubljančanov izkoristili za gol v šesti minuti. Danes pa zeleno-belim ni stekla niti igra ob številni prednosti, v celotnem dvoboju so imeli šest takšnih priložnosti, vendar se nobena ni končala z zadetkom.