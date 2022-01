SŽ Olimpija do pomembne zmage pri Pustertalu

Ljubljanski hokejisti so danes v regionalni ligi dosegli pomembno zmago, s katero so ostali v zgornjem delu lestvice, trenutno so četrti, in morda tudi nakazali dvig forme po dolgi krizi in številnih težavah, s katerimi se spopadajo v zadnjem mesecu in pol.

Ljubljančani so zadnji zmagi v nizu do zdaj dosegli konec novembra lani, potem pa doživeli deset porazov in le še štirikrat zmagali. A po uspehu prejšnji teden proti Dunaju, ko so doma zmagali po kazenskih strelih, so danes dobro opravili nalogo pri starem znancu iz Južne Tirolske, povezali dve zmagi in osvojili pomembne tri točke.