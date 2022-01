Olimpija dobila polfinalno gostovanje na Jesenicah

Hokejisti Olimpije so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) in tako naredili velik korak na poti do novega naslova državnih prvakov. Povratna tekma v ljubljanski hali Tivoli bo 8. februarja, ko bodo Jeseničani, v kolikor se želijo uvrstiti v finale, morali zmagati z razliko štirih golov.

Na Jesenicah se je začel letošnji polfinale državnega prvenstva, v bistvu kar finale pred finalom, saj se za uvrstitev med najboljši dve ekipi prvenstva merita najboljša slovenska kluba Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Letošnji sistem napredovanja v finale v dveh tekmah, je nekoliko drugačen od klasičnega, ko se igra na tri zmage. V finale namreč napreduje ekipa, ki ima po dveh tekmah boljšo gol razliko. Ker so Ljubljančani z izjemo dveh derbijev v prvem delu prvenstva igrali z mlado ekipo, so zasedli četrto mesto, kar jim je v polfinalu, v katerem se bosta ekipi pomerili na dveh tekmah, napredoval boljši v skupnem seštevku doseženih golov na obeh dvobojih, prineslo spopad z večnimi tekmeci z Jesenic. Tokratna tekma je bila četrta medsebojna v sezoni, zeleno-beli so osvojili pokal, v prvem delu prvenstva sta obe ekipi zabeležili zmago 3:0 na domačem igrišču.

icon-expand Sij Acroni Jesenice - SŽ OIimpija-4 FOTO: Damjan Žibert

Olimpija, ki v sezoni nastopa v višji kakovostni ligi od Jeseničanov in ima na papirju bolj kakovostno moštvo, se je tekmecem že na prvi polfinalni tekmi želela maščevati za poraz v Podmežakli. V prvi tretjini je bila precej boljši tekmec, a dve lepi priložnosti so ob igralcu več na igrišču imeli tudi gostitelji, Nejc Brus je celo zadel okvir vrat, Paava Hölsöja pa ni uspel premagati niti Eric Pance. Edini gol v prvem delu je padel v 13. minuti, ko je jeseniški čuvaj mreže Eric Oscar Fröberg najprej ubranil strel iz neposredne bližine Mihi Štebihu, odbit plošček pa je v mrežo poslal Rok Kapel. Če so bili Jeseničani v prvi tretjini v podrejenem položaju, pa so na začetku druge tretjine vzpostavili ravnotežje. Kot da bi jih razjezila poškodba Žige Urukala, ki so ga z nosili odpeljali z igrišča. V tem delu so bili varovanci Nika Zupančiča vsaj tako nevarni kot tekmeci, če ne celo nevarnejši. Sašo Rajsar, Pance, Erik Svetina in David Planko bi lahko izenačili, na drugi strani je najlepšo priložnost zamudil Tadej Čimžar.

icon-expand Jeeničani tokrat niso mogli spraviti paka v mrežo FOTO: SIJ Acroni Jesenice

Na začetku zadnjega dela so imeli gostitelji skoraj dobre tri minute igralca več na ledu, nizali so nevarne akcije, a gola niso dosegli. So pa ga na drugi strani v 48. minuti zmaji, Čimžar je izpod rokavice Fröberga potisnil plošček za golovo črto, sodniki so po ogledu posnetka kljub negodovanju domačih igralcev, ki so trdili, da je bil plošček že pokrit in navijačev povišanje izida priznali. Takoj zatem je jeseniški napadalec, Finec Eetu Elo, zadel vratnico, dokončno pa je bil zmagovalec prve tekme znan v 57. minuti, ko je po samostojni akciji iz protinapada lepo zadel Miha Zajc, ki je s finto najprej ugnal Gašperja Seršena in ob bližnji vratnici nato premagal Fröberga.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke