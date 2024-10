Olimpija doma ugnala hokejiste iz Gradca

Ljubljančani so med sedmo in deveto minuto imeli kar dva igralca več na ledu, potem ko sta bila izključena Korbinian Holzer in Michael Schiechl, kljub izdatni terenski premoči pa si niso ustvarili prave priložnosti za zadetek. Do konca uvodne tretjine je bila tekma povsem odprta in enakovredna.

Uvod v drugo tretjino se ni najbolje začel za domače hokejiste. V 26. minuti so prejeli gol, potem ko je češkega vratarja ljubljanske ekipe Tomaša Horaka ugnal Lukas Haudum. Izbranci finskega strokovnjaka Anttija Karhule so po prejetem golu zaigrali bolj agresivno, v 38. minuti pa so končno izkoristili svoj peti "power play" na tekmi in prek Marcela Mahkovca dosegli izenačujoči zadetek.