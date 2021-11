Ljubljančani so se oddolžili Jeseničanom za prvi prvenstveni poraz

Najboljši slovenski hokejski ekipi sta v dvorani Tivoli odigrali drugi letošnji obračun v državnem prvenstvu. Potem ko sta se v prejšnjih sezonah ekipi merili na več tekmah, saj sta igrali v istem regionalnem tekmovanju, je bila današnja tekma zadnja v rednem delu sezone. Naslednja priložnost bo šele končnica državnega prvenstva, če se bosta moštvi pomerili v dvobojih na izpadanje.

Obračun - ogledalo si ga je za koronske omejitvene razmere skoraj maksimalno dovoljeno število ljubiteljev hokeja, na koncu pa so bili lahko bolj zadovoljni domači privrženci - sta tekmeca začela kot vodilna v svojih regionalnih ligah. Jeseničani so vodilna ekipa alpske lige, Ljubljančani pa lige ICEHL. Na domači sceni pa je v boljšem položaju jeseniški klub, ki je imel do te tekme stoodstoten izkupiček; SŽ Olimpija, ki v DP sicer običajno igra s pomlajeno zasedbo, pa je bila na šestem mestu.

Tokrat so, tako kot na prvem derbiju oktobra v Podmežakli, zmaji na led poslali prvo postavo iz lige ICEHL, manjkal je le poškodovani vratar Paavo Hölsä. Začetek je po rahli terenski premoči pripadel gostom, tudi zato, ker so imeli v prvi tretjini dvakrat igralca več. Toda Ljubljančani so se ubranili, nato pa imeli priložnost za zadetek celo ob igralcu manj, ko so zadeli tudi okvir gola, a se je prva tretjina končala z 0:0.

V drugi tretjini se je razmerje moči spremenilo in domači so močneje pritisnili. Obe ekipi sta zapravili po eno prednost igralca več, ko pa so bile moči izenačene, je po natančni podaji Nika Simšiča pred gol pred vrati palico v 34. minuti podstavil Guillaume Leclerc in prvič premagal Oscarja Fröberga. Do konca tretjine so imeli Ljubljančani še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, najlepšo Luka Kalan, ko je bil sam pred vrati, a ploščka ni znal spraviti v mrežo.

Ko je nato domača ekipa že po 20 sekundah zadnje tretjine povišala vodstvo, natančen je bil Aleš Mušič, se je že pokazalo, v katero smer bo šel derbi. Zeleno-beli niso popuščali, Blaž Tomaževič je zadel okvir vrat, imeli pa so več od igre tudi v tej tretjini, premoč pa potrdili še s tretjim zadetkom, ko je številčno prednost v 52. minuti v zadetek spremenil Kalan. V zadnjih minutah so gostje imeli dvakrat igralca več na ledu, a so domači strnili vrste pred vratarjem Žanom Usom in mu pomagali do ničle.