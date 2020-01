Olimpija, Jesenice in Triglav že v polfinalu DP

Favorizirana kluba, branilec lanske lovorike SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice, sta delo pravzaprav opravila že na prvih tekmah, ko sta Maribor oziroma MK Bled premagala z 11:1 in 8:1. Ponedeljkove druge tekme med Mariborčani in Ljubljančani sploh ni bilo, v ljubljanskem klubu so sporočili, da je po dogovoru med kluboma ne bodo odigrali, tako da so brez boja zmagali zeleno-beli. Jeseničani pa so blejske tekmece premagali še enkrat, tokrat na njihovem ledu, izid pa je bil 4:1.

Bolj zanimivo oziroma negotovo je bilo v dvobojih ekip, ki so redni del končale na mestih 3, 4, 5 in 6. Triglav je na prvi tekmi doma premagal True Celje s 5:1, v ponedeljek pa je bilo v Celju bolj izenačeno. Po prvem delu sicer ni kazalo na to, saj so gostje v 16. minuti vodili že s 4:0, toda domači so se vrnili in znižali. A za preobrat jim je zmanjkalo časa, zadnji gol za 4:5 so dosegli v 60. minuti, tako da se je Triglav z dvema zmagama uvrstil v polfinale.

Datum finala prilagojen razpletu Alpske lige

V zadnjem četrtfinalnem dvoboju so mladi Jeseničani lovili zmago proti Založanom, s katero bi izsilili tretji dvoboj. Prvega so namreč doma dobili hokejisti Slavije Junior s 4:3, v ponedeljek pa je bila zasedba mladih železarjev boljša s 4:1. Odločilna tekma bo v torek. Polfinale bodo odigrali po enakem sistemu kot četrtfinale (prva, druga in morebitna tretja tekma), datumi pa so 23., 25. in po potrebi še 27. januar. Prvi par je SŽ Olimpija - Triglav, Sij Acroni Jesenice pa v drugem paru še čakajo na tekmeca.

Finale DP pa bo šele aprila. Prilagajali ga bodo Alpski ligi, v kateri nastopata najboljša slovenska kluba; če slovenskih klubov ne bo v finalu Alpske lige, bosta zmagovalca polfinala končnice DP finalne tekme igrala na štiri zmage 5., 7., 9., 11. aprila, morebitne tekme pa bodo še 13., 15. in 17. aprila. Če pa bo vsaj en slovenski klub igral v finalu AHL, bosta zmagovalca polfinala DP igrala na dve zmagi 18., 20. in 22. aprila.

Izidi končnice:

- četrtfinale, 1. tekme:

SŽ Olimpija ‒ Maribor 11:1 (4:1, 1:0, 6:0)

Sij Acroni Jesenice ‒ MK Bled 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

Slavija Junior ‒ Hidria Jesenice 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Triglav ‒ True Celje 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

- 2. tekme:

Maribor ‒ SŽ Olimpija 0:5 b.b.

MK Bled ‒ Sij Acroni Jesenice 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Hidria Jesenice ‒ Slavija Junior 4:1 (0:0, 3:1, 1.0)

True Celje ‒ Triglav 4:5 (1:4, 1:1, 2:0)