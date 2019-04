Nagrajeni za vero v uspeh in vloženi trud: 'Vse lovorike so prigarane in zaslužene'

Glavna razlika, ki loči odlične od dobrih moštev, je vera v uspeh. Tudi tedaj, ko vam ne gre vse od rok - v tej vlogi se je SŽ Olimpija med sezono znašla večkrat -, je potrebno verjeti v moštvo kot celoto, soigralce, trenersko vodstvo, ki v sožitju z izjemnimi navijači tvori uspešno zgodbo. Zeleno-beli hokejisti so nedvomno zgodba o uspehu, ki se je ne tako dolgo nazaj začela pisati z legendo slovenskega hokeja Tomažem Vnukom , ki je bil pripravljen ugrizniti v zelo kislo jabolko. Najprej v vlogi predsednika, nato pa direktorja kluba je ob nesebični pomoči predstavnikov glavnega sponzorja Slovenskih železnic sestavil ambiciozen načrt vrnitve na vrh slovenskega klubskega hokeja in predvsem vnovične vrnitve na mednarodno prizorišče. Alpska liga je v primerjavi z razširjenim avstrijskim prvenstvom EBEL, v katerem so 'zmaji' pred leti bolj ali manj uspešno nastopali (v sezoni 2007/08 so prišli do velikega finala s Salzburgom), kakovostno gledano dve stopnički nižje, a kljub vsemu ravno pravšnja raven tekmovanja, da z domačimi fanti uspehov lačno Olimpijo vrne tja, kjer je nekoč že bila.

Čeprav je še na začetku zadnje tretjine druge finalne tekme hokejskega državnega prvenstva v lepo napolnjeni ledeni dvorani Tivoli kazalo na slavje hokejistov Sij Acroni Jesenic, so 'zmaji' zaigrali v slogu večine tekem v pravkar končani sezoni in v pravem jurišu na jeseniška vrata pripravili preobrat za zasluženo osvojeni naslov državnih prvakov.

Slavje v Alpski ligi in v domačem prvenstvu je zagotovo lepa popotnica za nadaljnje delo in premišljeno kadrovanje v prihajajočih tednih in mesecih. Tvorec ljubljanskega preporoda na ledenih ploskvi, trener Jure Vnuk, poudarja, da lovorike niso prišle same od sebe, temveč kot rezultat mukotrpnega dela, jasne vizije ter odločenosti vseh klubskih struktur, da bodo priložnost za dokazovanje pred pogosto preplačanimi tujci dobili nadarjeni, domači hokejisti. Da je bila omenjena klubska usmeritev pravilna, kažeta tudi reprezentančna vpoklica vratarja Žana Usa in napadalca Mihe Zajca. Na bližajočem se svetovnem prvenstvu Divizije I v Kazahstanu bo zeleni dvojec dobil edinstveno priložnost, da ob boku superzvezdnika Anžeta Kopitarja in še nekaterih izkušenejših posameznikov dodatno napreduje.

Prepričani smo, da se je vodstvo SŽ Olimpije iz bližnje preteklosti marsikaj naučilo. Tudi to, da lovorike niso vzvod za vračanje na stara, finančno negotova pota, kar je med drugim poudaril tudi trener Jure Vnuk. V prihodnjih sezonah gre pričakovati, da bodo doma vzgojeni hokejisti dobivali še več priložnosti za dokazovanje, od česar bo čez čas veliko koristi imela tudi slovenska hokejska izbrana vrsta, ki se v nedogled ne bo mogla zanašati zgolj na 'čarovnije' Anžeta Kopitarja.