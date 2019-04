Olimpija le zmagala v Tivoliju: Zmaji nadigrali Pustertal in izsilili sedmo tekmo

Hokejisti SŽ Olimpije so na šesti tekmi finala Alpske lige vendarle dosegli zmago na domačem ledu in tako odločitev o naslovu prvaka preložili na odločilno, sedmo, tekmo. Gostje iz Brunica tokrat niso bili dorasel nasprotnik na tivolskem ledu, saj so izgubili s 6 : 2.

'Ledeni zmaj' so na šesti tekmi prikazali najboljšo predstavo v finalu in odločitev o prvaku preložili na odločilno sedmo tekmo, ki bo v Brunicu. FOTO: Damjan Žibert Alpska liga, finale, šesta tekma:

SŽ Olimpija- Pustertal 6 : 2 (2 : 1, 3 : 1, 1 : 0)

Orehek 1., Pešut 17., Zajc 31., Kujavec 31., Mušič 34., 48.; Gander 7., 36.