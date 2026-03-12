Izid, liga ICE, končnica, četrtfinale, 2. tekma:
Olimpija Ljubljana - Bolzano 1:0* (1:0,
Boychuk 13.
Olimpija Ljubljana - Bolzano 1:0* (po 1. tretjini)
Na drugi tekmi končnice hokejske lige ICE se v Tivoliju merita Olimpija in Bolzano. Zmaji po zmagi po podaljšku na gostovanju v Italiji vodijo z 1:0 v seriji, ekipi pa igrata na štiri zmage. Po prvi tretjini Ljubljančani vodijo z 1:0. Gol je dosegel Zack Boychuk.
Izid, liga ICE, končnica, četrtfinale, 2. tekma:
