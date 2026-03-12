Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Olimpija Ljubljana - Bolzano 1:0* (po 1. tretjini)

Ljubljana, 12. 03. 2026 19.17 pred 39 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija - Bolzano

Na drugi tekmi končnice hokejske lige ICE se v Tivoliju merita Olimpija in Bolzano. Zmaji po zmagi po podaljšku na gostovanju v Italiji vodijo z 1:0 v seriji, ekipi pa igrata na štiri zmage. Po prvi tretjini Ljubljančani vodijo z 1:0. Gol je dosegel Zack Boychuk.

Izid, liga ICE, končnica, četrtfinale, 2. tekma:
Olimpija Ljubljana - Bolzano 1:0* (1:0, 
Boychuk 13.
 

hokej ice četrtfinale bolzano olimpija

Montreal v kanadskem derbiju boljši od Ottawe

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
vizita
Portal
Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
cekin
Portal
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564