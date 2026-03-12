Olimpija Ljubljana - Bolzano 1:0* (po 1. tretjini)

Mlada gospodična vstopi v modni salon, gre k blagajni in reče prodajalki: "Danes zjutraj, ko sem pri vas kupovala bluzo ste se zmotili za dvajset evrov." "To bi mi morali takoj povedati! Sedaj je prepozno za reklamacijo!" "Dobro, potem bom pa obdržala teh dvajset evrov."