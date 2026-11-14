Hokejski zmaji po zmagi nad morskimi psi kar na vrh lige ICE

Nicolai Meyer FOTO: Luka Kotnik

Avstrijci so zelo pogumno vstopili v tekmo in izzvali nekaj posredovanj Žana Usa (25 obramb), ki je tokrat stal med vratnicama pri Ljubljančanih. Nato so začeli tudi domači oblegati vrata gostov, a jih je sprva tepla predvsem nedisciplina.

Tako so prejeli zadetek s hokejistom manj na ledu, ko je številčno prednost izkoristil Sebastian Benker. Nato so morali domači kar pet minut igrati z igralcem manj, potem ko je bil zaradi nevarnega naleta koleno na koleno kaznovan Rožle Bohinc. Prejel je tudi kazen tekme in predčasno odšel v slačilnico.

HK Olimpija Ljubljana ta hip zavzema sam vrh lige ICE. FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Olimpija se je požrtvovalno rešila in ohranila gol zaostanka, izenačila pa je po sedmih minutah druge tretjine, ko je zadel Marly Quince. Že 67 sekund kasneje so gosti znova povedli, ko je zadel Brett Davis. Zmaji so vse bolj pritiskali, zadevali pa bolj okvir vrat kot mrežo tekmeca. Najboljše so prihranili za zadnjih 34 sekund tretjine, ko so zadeli dvakrat. Po vrsti sta bila natančna Nicolai Meyer z igralcem več in Zach Boychuk vsega sedem sekund pred iztekom 40 minut.

Tudi v zadnji tretjini se je sprva tresel okvir, po enkrat na obeh straneh, je pa bila Olimpija vseeno natančnejša oziroma je Luka Gomboc z dvema goloma zapečatil usodo Innsbrucka. Ta je nato dosegel tretji gol prek Marcela Wittinga, a je ostalo pri 5:3 za domače in 14. zmagi v sezoni. Izid, liga ICE, redni del, 20. krog:

Olimpija Ljubljana - Innsbruck 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Quince 27., Meyer 40., Boychuk 40., Gomboc 52., 55.; Benker 14., Davies 28., Witting 58.