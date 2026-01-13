Olimpiji pričakovano prepričljivo uvodno dejanje hokejskega finala

V finalu, kjer sicer igrata najboljša slovenska kluba, a je hokejski derbi zaradi velike kakovostne razlike v zadnjih sezonah izgubil del nekdanjega mika, imajo branilci naslova iz Tivolija jasen status favorita. Na prvi tekmi so sicer potrebovali nekaj časa, da so strli tekmece, a visoka zmaga na koncu ni bila vprašljiva.

O tem, da derbi ob sedanjem stanju jeseniškega hokeja vendarle ni na ravni starih časov, je sicer pričal tudi odziv gledalcev, saj se jih je v Tivoliju zbralo občutno manj kot na nedavnih novoletnih tekmah domačih v ligi ICE. A vsaj začetek je bil takšen, kot so ga domači privrženci pričakovali. Ljubljančani so hitro povedli, že v tretji minuti je zadel Miha Beričič. Potem pa so gostitelji sicer imeli terensko premoč, gostje občasno tudi po nekaj minut niso mogli iz svoje tretjine, vratar Žan Us je imel ogromno dela, ki ga je do konca tretjine odlično opravil. Svoje priložnosti pa so imeli tudi Jeseničani, še posebej ob drugi kazni Olimpije, a je z nekaj dobrimi potezami tudi domači vratar Lukaš Horak preprečil izenačenje.