Olimpiji pričakovano prepričljivo uvodno dejanje hokejskega finala

V finalu, kjer sicer igrata najboljša slovenska kluba, a je hokejski derbi zaradi velike kakovostne razlike v zadnjih sezonah izgubil del nekdanjega mika, imajo branilci naslova iz Tivolija jasen status favorita. Na prvi tekmi so sicer potrebovali nekaj časa, da so strli tekmece, a visoka zmaga na koncu ni bila vprašljiva.
O tem, da derbi ob sedanjem stanju jeseniškega hokeja vendarle ni na ravni starih časov, je sicer pričal tudi odziv gledalcev, saj se jih je v Tivoliju zbralo občutno manj kot na nedavnih novoletnih tekmah domačih v ligi ICE. A vsaj začetek je bil takšen, kot so ga domači privrženci pričakovali. Ljubljančani so hitro povedli, že v tretji minuti je zadel Miha Beričič. Potem pa so gostitelji sicer imeli terensko premoč, gostje občasno tudi po nekaj minut niso mogli iz svoje tretjine, vratar Žan Us je imel ogromno dela, ki ga je do konca tretjine odlično opravil. Svoje priložnosti pa so imeli tudi Jeseničani, še posebej ob drugi kazni Olimpije, a je z nekaj dobrimi potezami tudi domači vratar Lukaš Horak preprečil izenačenje.
Nadaljevanje je sprva postreglo s podobnim razmerjem, a so domači stopnjevali pritisk, gostje pa so vse več časa preživeli v neposredni bližini svojega gola. Njihova obramba je prvič v tej tretjini popustila na polovici, ko so Ljubljančani iz gneče spravili plošček za hrbet Usa. Ta je sicer tudi v tej tretjini ustavil vrsto nevarnih strelov tekmecev, Horak na drugi strani pa je imel občutno manj dela kot v prvem delu. Us in vse bolj utrujeni jeseniški branilci so nato do drugega odmora klonili še dvakrat, četrti gol na tekmi so domači po natančni podaji pred gol in strelu Beričiča dosegli deset sekund pred koncem.
Zadnja tretjina je bila tako bolj kot ne formalnost. Domači so še imeli terensko premoč, a so nekoliko znižali ritem, gostje pa niso izkoristili niti tretje priložnosti z igralcem več. Ob visoki razliki so tako domači predvsem skrbeli, da Horak ne bi prejel gola, sami pa so imeli prvi "power play" šele v končnici tekme in ga z golom Maksa Bukovca tudi izkoristili za končnih 5:0.
Izid, državno prvenstvo, finale, 1. tekma:
Olimpija Ljubljana - Jesenice 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Beričič 3., 40., Quince 29., Sodja 35., Bukovec 58.
