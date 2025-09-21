Vroča hokejska Olimpija: najprej osem, nato sedem, sedaj šest 'komadov' tekmecu

Hokejisti Olimpije so odigrali tretjo domačo tekmo nove sezone lige ICE. Prvi dve proti Dunaju (8:1) in Beljaku (7:2) so visoko dobili, tretji tekmec pa je bila ekipa Pioneers Vorarlberg. Zmaji iz Ljubljane so tudi tekmeca iz predalberškega visoko ugnali. Čeprav so gostje povedli, je bilo na koncu 6:1 za Olimpijo.

Ljubljanski hokejisti tudi po četrtem krogu ostajajo na vrhu lige ICE. Na tretji domači tekmi so vpisali tretjo zmago, kar pomeni, da so v prvih desetih dneh nove sezone osvojili enajst od dvanajstih možnih točk. Pohvalijo se lahko tudi z razmerjem 25:7 v golih. Pred dobrimi 2000 gledalci v dvorani Tivoli so premagali Pioneers Vorarlberg s 6:1, v naslednjem krogu 26. septembra pa jih čaka gostovanje v Innsbrucku.

Proti zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici je Olimpija do načrtovanih treh točk prišla težje, kot kaže končni rezultat. Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje, Ljubljančani so izenačili v zadnji sekundi prve tretjine, tehtnico pa so na svojo stran nagnili v slabih dveh minutah sredi drugega dela igre.

Žiga Pance FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ključno vlogo pri preobratu je odigral trenutno najboljši igralec lige ICE, ameriški branilec Terrence James Brennan. Z dvema zadetkoma v razmaku 50 sekund je kaznoval Pioneers za pregrobo igro, Žiga Pance pa je iz protinapada kronal izjemno učinkovito minuto in 42 sekund. T. J. Brennan je v štirih tekmah dosegel že šest golov oziroma deset točk. V zadnji četrtini je piko na i oziroma končni izid 6:1 postavil robustni kanadski napadalec Evan Polei, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Izid, liga ICEHL, 4. krog:

Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Mahkovec 20., Brennan 29., 30., Pance 31., Petan 39., Polei 58.; Florchuk 7.