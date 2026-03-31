Olimpija Ljubljana - Pustertal 0:1* (po 1. tretjini)

Na drugi tekmi polfinala hokejske lige ICE se v (polnem) hramu slovenskega športa merita ekipi HK Olimpija Ljubljana in italijanski Pustertal. Gostje so uvodno tekmo dobili in v zmagah vodijo z 1:0, za sabo pa imajo fantastično serijo osmih zaporednih zmag. Moštvi igrata na štiri zmage. V Tivoliju se je zbralo 4500 gledalcev. Gostje iz Južne Tirolske po prvih dvajsetih minutah vodijo z 1:0.