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Hokejisti Olimpije so na zahodu Avstrije dosegli še peto zaporedno zmago in obdržali prvo mesto na razpredelnici razširjenega avstrijskega prvenstva. Proti zadnjeuvrščeni ekipi lige, ki je na 25 tekmah zbrala vsega sedem točk, so imeli zmaji pobudo, a vodilni gol dosegli šele v 16. minuti, ko je bil po hitrem prodoru Zacha Boychuka dobro postavljen Jan Urbas ter dosegel še 13. gol v sezoni.

Joshua Darren Lawrence FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Ko sta v drugem delu zadela še Nicolai Meyer in Joshua Darren Lawrence, je vse kazalo, da je tekma odločena. Tudi prvi gol gostiteljev, ko je v 36. minuti znižal Jesse Seppälä, ni bil razlog za preplah, saj je Bine Mašič le 41 sekund kasneje poskrbel, da je bila razlika v korist slovenskih prvakov spet +3. V končnici druge tretjine pa sta za napeto nadaljevanje poskrbela Arvils Bergmanis in Marcus Kallionkieli, ki sta v 40. minuti zadela v razmaku 35 sekund.

Ljubljančani so v tretji tretjini spretno držali prednost, v končnici pa je Vorarlberg zamenjal vratarja s šestim igralcem v polju že dve minuti in pol pred zadnjim piskom sirene, a je obramba Olimpije zdržala. Olimpija bo ligo nadaljevala pred domačim občinstvom, že v sredo bo v Tivoliju gostoval madžarski Ferencvaros, v petek pa ekipa iz Linza. Izid, liga ICE, redni del, 25. krog:

Pioneers Vorarlberg - Olimpija 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)

Seppala 37., Bergmanis 39., Kallionkieli 40.; Urbas 16., Meyer 22., Lawrence 26., Mašič 38.