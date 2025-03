Olimpija na prvi tekmi doma klonila proti Pustertalu

Ljubljančani so kot sedmi dobro končali redni del sezone, v petek so na Dunaju zmagali s 6:1. Toda za tekmeca so nato v kvalifikacijah dobili starega znanca Pustertal, južnotirolska ekipa je v prejšnji sezoni v enakem delu tekmovanja premagala zeleno-bele z 2:1 v zmagah.

Za optimizem pred današnjo tekmo je poskrbela statistika medsebojnih obračunov v tej sezoni, saj so bili zmaji boljši na vseh štirih, oba domača so dobili z 2:1, v gosteh pa slavili po dodatnem delu igre s 5:4 in 3:2. Toda na petem obračunu in najpomembnejšem doslej je Pustertal prišel do prve zmage in tako močno otežil delo Ljubljančanom, ki morajo zdaj dobiti obe preostali tekmi, če želijo priti do končnice.

Začetek je bil sicer odličen, saj je že v eni prvih nevarnih akcij v drugi minuti po podaji Nicka Bonina natančno meril Rok Kapel. Pozneje so imeli domači še eno veliko priložnost, ko je Žiga Pance ob igralcu manj pobegnil v protinapad, toda zadel le prečko.

V drugem delu so imeli malenkostno terensko premoč gostje, vratarja, Lukaš Horak pri domačih in Edward Pasquale pri gostih, pa nista klonila.