Zmaji ob Drozgovem debiju do visoke zmage, železarji uspešni v Celovcu

V ljubljanski ekipi se je prvič predstavil od ameriške NHL ekpe Pittsburgh Penguins posojeni hokejist Jan Drozg, ki je prispeval dve podaji. Med strelce so se vpisali Nik Simšič(6., 25.), Luka Ulamec (17.), Miha Logar(20., 48.),Miha Zajc(22.), Tadej Čimžar(36.), Žiga Pance(43.) in Aleš Mušič (54.). Po drugi tekmi z Linzem se bo 24. oktobra začel redni del Alpske lige, ko bodo vse ekipe igrale po ligaškem sistemu z vsemi in bodo tudi točke delili za vsako posebej.

Hokejisti moštva Sij Acroni Jesenice so na prvi od dveh tekem z ekipo KAC II v gosteh zmagali s 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). V četrtek bo na Jesenicah še druga tekma proti istemu tekmecu. Za Jesenice so zadeli Andrej Hebar (9.), Patrik Rajsar (18.) in povratnik po poškodbi Mirko Dumič (39.).