Olimpija po podaljšku ugnala Linz

V dvoboju osme Olimpije in šestouvrščenega Linza so točke bolj potrebovali gostje, da si dokončno zagotovijo uvrstitev med šesterico najboljših, pri čemer jih ogroža predvsem sedmouvrščeni beljaški VSV. Za Ljubljančane je jasno, da si bodo končnico skušali priigrati v dodatnih tekmah.

Prvi polčas ni postregel z obilo izrazitimi priložnostmi. Olimpija, ki se je na led vrnila po dvotedenskem premoru, je imela rahlo pobudo, ob izključitvi Daniela Pusnika tudi dve minuti igralca več na ledu, a tega ni znala izkoristiti. Morda še najizrazitejšo priložnost je v 20. minuti v hitrem napadu zapravil Kale Kerbashian, kateremu je Rasmus Tirronen strel ubranil.

V uvodu drugega dela so gostje povedli. Andreas Kristler je izkoristil napako Olimpije v srednji tretjini, nato pa v hitrem napadu po levi strani izkoristil igro 2:1 ter ugnal Horaka. Zmaji so v nadaljevanju, tudi ob dveh "power playjih" bruhali ogenj, sv. Florjan zavetnik Linza in gasilcev pa je plamene s pomočjo Tirronena uspešno krotil. Najbližje je bil izenačenju Rok Kapel, ki pa je zadel vratnico. Izjemno priložnost je imel povsem ob koncu drugega dela tudi Rudolf Červeny iz neposredne bližine, ki mu je izjemno lepo podal Blaž Gregorc.

Ko je v zadnjem delu Olimpija zapravila še eno številčno prednost, gostje pa so v končnici zagospodarili na ledu, je kazalo, da bodo točke romale v Avstrijo. To pa je slabe dve minuti pred koncem spremenil Žiga Pance, ki je v hitrem proti napadu izkoristil padec branilca Linza in v drugem poskusu ugnal gostujočega vratarja in odbiti plošček zabil v mrežo.

Podaljšal je trajal vsega 30 sekund. V igri treh proti trem se je Linz prepočasi vračal v obrambo, Bine Mašič in Kale Kerbashian, pa sta z lepo dvojno podajo še drugič spravila plošček v nasprotno mrežo in poskrbela za dokončni preobrat.

V nedeljo bodo v Ljubljani gostovali Beljačani.