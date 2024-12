Olimpija po preobratu izgubila, Bonino zadel na debiju

V dvoboju sedme in osme ekipe na razpredelnici so Beljačani v prvem delu dvakrat povedli, Jan Ćosić in Žiga Mehle pa sta poskrbela za izenačenje. Zmaji so prvič povedli v 22. minuti, ko je Jaka Sodja ob izključitvi Bineta Mašiča zabil z igralcem manj na ledu. Maximilian Rebernig je z drugim golom za Korošce poravnal na 3:3, a še pred zadnjim odmorom so slovenski prvaki spet povedli.

Nick Bonino je v 45. minuti poskrbel za +2, a je Kevin Hancock le 80 sekund kasneje domačim vrnil upanje. Beljačani so nato streljali z vseh položajev, razmerje strelov na gol so dobili s 46:22, in bili nagrajeni. Za preobrat sta v končnici v 58. in 59. minuti tekme poskrbela Marco Richter in Hancock z drugim golom na tekmi.