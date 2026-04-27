Olimpija podaljšala sodelovanje z zvezdniškim triom

V dresu ljubljanskih zmajev bodo tudi v prihodnji sezoni igrali izkušeni "internacionalci" TJ Brennan, Zach Boychuk in kot zadnji s podpisom tudi Nicolai Meyer. Prekaljeni 32-letni danski napadalec je nastopil na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko se je Danska prvič uvrstila v četrtfinale. Znajde se tako v vlogi strelca kot podajalca.
Mayer je nastopal v vrhunskih evropskih ligah, med drugim v švedski SHL, nemški DEL ter v ICEHL, v kateri je s Salzburgom v sezonah 2022/23 in 2023/24 osvojil naslov prvaka. V sezoni 2022/23 je bil strelec odločilnega gola, ki je bikom prinesel naslov. V dresu Södertälje SK je v švedski ligi allsvenskan v sezoni 2018/19 prejel priznanje za najboljšega napadalca, strelca in podajalca.
