Olimpija podaljšala sodelovanje z zvezdniškim triom

V hokejski Olimpiji so, čeprav se je prejšnja sezona šele dobro končala, že večinoma sestavili zasedbo za naslednjo. Iz tabora polfinalistov lige ICE prihaja informacija, da bo v dresu ljubljanskih zmajev tudi v prihodnji sezoni igral danski napadalec Nicolai Meyer, ki je bil prvi strelec rednega dela lige ICE. Danec je z zmaji podaljšal sodelovanje še za eno sezono. Danec je v nedavno končani sezoni zabil 20 golov in 39 asistenc v rednem delu. Skupaj pa je v dresu zmajev dosegel 22 golov in 45 asistenc, če prištejemo še končnico.