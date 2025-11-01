Olimpija tudi tokrat ni premagala Innsbrucka

V prvi tretjini je dvakrat zadel Marly Quince, v drugi pa so gostje rezultat najprej izenačili, uspešna sta bila Max Coatta in Matt Wilkins, nato pa z goloma Devina Stefflerja in še enega Coatte, povedli s 4:2. Za zmanjšanje razlike še pred koncem druge tretjine je tretji zadetek Ljubljančanov dosegel T.J. Brennan.

Na začetku zadnje tretjine je Sebastian Benker zadel povišanje prednosti gostov na 5:3. Zach Boychuk je nato zadel za 4:5, rezultat pa je le nekaj trenutkov kasneje izenačil Brennan.

Zmagovalca smo dobili šele po podaljšku, zadel je Benjamin Corbeil.