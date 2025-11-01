Svetli način
Hokej

Olimpija tudi tokrat ni premagala Innsbrucka

Ljubljana, 01. 11. 2025 20.11 | Posodobljeno pred eno minuto

N.M.
Hokejisti Olimpije so v legendarni Hali Tivoli doživeli svoj drugi poraz na domačih tleh, tudi tokrat so bili od njih boljši gostje iz Innsbrucka. Zmaji so zapravili prednost 2:0 iz prve tretjine in gostom dopustili, da so povedli s 5:3, nato pa po preobratu uspeli izvleči podaljšek. Upe na zmago Olimpije pa je v podaljšani igri razblinil Benjamin Corbeil.

V prvi tretjini je dvakrat zadel Marly Quince, v drugi pa so gostje rezultat najprej izenačili, uspešna sta bila Max Coatta in Matt Wilkins, nato pa z goloma Devina Stefflerja in še enega Coatte, povedli s 4:2. Za zmanjšanje razlike še pred koncem druge tretjine je tretji zadetek Ljubljančanov dosegel T.J. Brennan

Na začetku zadnje tretjine je Sebastian Benker zadel povišanje prednosti gostov na 5:3. Zach Boychuk je nato zadel za 4:5, rezultat pa je le nekaj trenutkov kasneje izenačil Brennan. 

Zmagovalca smo dobili šele po podaljšku, zadel je Benjamin Corbeil.

