Olimpija prevzema primat v slovenskem hokeju? 'Te zmage proti Jeseničanom so plod marljivega dela'

Prvi letošnji derbi v alpski ligi pred kar 3200 gledalci v jeseniški Podmežakli so prepričljivo dobili gostje iz Ljubljane (4:0). To ni bila prva medsebojna tekma Jeseničanov in Ljubljančanov v sezoni, so pa oba dozdajšnja obračuna na poletni ligi na Bledu in v finalu slovenskega pokala prav tako dobili hokejisti Olimpije. "Naše dobre predstave v tem delu sezone so zgolj plod odličnega dela v poletnih mesecih, ko ničesar nismo prepustili naključju. Upam in verjamem, da bomo v tem ritmu zdržali do konca sezone. Imamo visoke ambicije," je med drugim v pogovoru z našim novinarjem Andražem Hočevarjem povedal prvi mož SŽ Olimpije, legendarni Tomaž Vnuk. "Trdo smo delali in se je obrestovalo. Imamo že kar nekaj zaporednih zmag, doma še nismo izgubili. Vidi se, da dobro delamo, smo zelo povezani kot ekipa, imamo dobro kemijo. Nimamo se ničesar bati in mislim, da gremo lahko z optimizmom v naslednji del sezone," je bil po koncu tekme v Podmežakli vesel vratar Olimpije Žan Us, ki je pred leti branil tudi na Jesenicah. Olimpija je niz zmag v Alpski ligi povišala na osem.



Izid, 12. krog Alpske lige:

Sij Acroni Jesenice -SŽ Olimpija 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

3.000; Chvatal 4., Kranjc 7., Koren 23., Zajc 50