Olimpija se z Dunaja vrača z novo zmago

Ben Cooper je z olimpijo odlično zaštartal v sezono. Trenutno Ljubljančani zasedajo prvo mesto na lestvici lige ICE.

Ljubljanski hokejisti so tudi po 12. krogu ostali na prvem mestu lige ICE. Potem ko so v petek po podaljšku pred skoraj polnim Tivolijem strli prvake iz Salzburga, so tokrat v končnici tekme v Feldkirchu našli še recept za trdožive domače hokejiste s Predarlškega.

Zmaji so bili favoriti v tem dvoboju, imeli veliko terensko premoč in tudi precej več priložnosti, a so si zmago zagotovili šele v zadnjih desetih minutah.

Uvod je sicer kazal na lahko slavje, saj so bili po prvi tretjini gostje v trdnem vodstvu. Prvi gol je dosegel Aljoša Crnović v šesti minuti, drugega ob številčni prednosti Nate Halbert.

Tudi v drugem delu so bili gostje boljši, si pripravili številne priložnosti, a je bil tokrat pri domačih junak tudi vratar David Madlener, ki je na koncu zbral 33 obramb (Lukaš Horak na ljubljanski strani je imel ob 19 strelih precej manj dela).