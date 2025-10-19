Olimpija se z Dunaja vrača z novo zmago

Ljubljanski hokejisti so tudi po 12. krogu ostali na prvem mestu lige ICE. Potem ko so v petek po podaljšku pred skoraj polnim Tivolijem strli prvake iz Salzburga, so tokrat v končnici tekme v Feldkirchu našli še recept za trdožive domače hokejiste s Predarlškega.
Zmaji so bili favoriti v tem dvoboju, imeli veliko terensko premoč in tudi precej več priložnosti, a so si zmago zagotovili šele v zadnjih desetih minutah.
Uvod je sicer kazal na lahko slavje, saj so bili po prvi tretjini gostje v trdnem vodstvu. Prvi gol je dosegel Aljoša Crnović v šesti minuti, drugega ob številčni prednosti Nate Halbert.
Tudi v drugem delu so bili gostje boljši, si pripravili številne priložnosti, a je bil tokrat pri domačih junak tudi vratar David Madlener, ki je na koncu zbral 33 obramb (Lukaš Horak na ljubljanski strani je imel ob 19 strelih precej manj dela).
Vendar so v tej tretjini nato zadeli domači in tako tekmo aktivno pripeljali v zadnji del. Tudi ta je pripadel ljubljanski zasedbi, ki pa je premoč z golom za mirnejšo končnico kronala šele v 52. minuti, zadel je Nicolai Meyer. Ob še eni kazni za Vorarlberg v zadnji minuti pa je v polno zadel še Bine Mašič po podaji TJ Brennana ter tako dokončno potrdil nove tri točke.
Brennan je po 12 odigranih tekmah na vrhu lestvice strelcev v ligi ICE, zadel je osemkrat. Je tudi najboljši po točkah, ob 15 podajah ima 23 točk. Z 22 mu sledi prav soigralec Meyer (7 golov/15 podaj).
Olimpija bo v naslednjem krogu v petek prosta, naslednja tekma jo čaka v nedeljo, ko bo gostovala v Celovcu.
* Izidi, 12. krog:
- sobota, 18. oktober:
Bolzano - Fehervar 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
- nedelja, 19. oktober:
Salzburg - Innsbruck 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Pioneers Vorarlberg - Olimpija Ljubljana 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
VSV Beljak - Ferencvaros 5:4 (3:1, 0:3, 1:0; 1:0)
Graz99ers - KAC Celovec 2:3 (2:1, 0:0, 0:1; 0:1)
Pustertal - Black Wings Linz 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
