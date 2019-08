Olimpija še naprej strup za Jesenice

Prvi večni slovenski hokejski derbi med SŽ Olimpijo in Sij Acroni Jesenicami so dobili Ljubljančani. Na Mednarodni hokej ligi so državni prvaki tekmece premagali s 4:1, to pa pa predvsem po zaslugi druge tretjine, v kateri so dosegli štiri gole.

Zmaji nadaljujejo serijo zmag proti železarjem. FOTO: Damjan Žibert Jeseničani so prek Erika Svetine v prvi tretjini povedli, nato je v drugi serijo golov začel Gal Koren, ki je ob igralcu manj na ledu izkoristil napako jeseniške obrambe. Za njim so bili natančni še Nik Simšič, Nejc BrusinŽiga Pešut. Ljubljančani so tako zasedli prvo mesto v svoji skupini in se uvrstili v finale, kjer se bodo jutri pomerili z Beljakom. Njihov tekmec bi sicer moral biti Grenoble, ki je v drugi skupini zasedel prvo mesto, a je zaradi obveznosti v ligi prvakov turnir predčasno zapustil. Jesenice se bodo za tretje mesto merile s Fehervarjem.