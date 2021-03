Olimpija tudi uradno v prestižni ligi ICEHL

Iz ljubljanskega hokejskega kluba SŽ Olimpija so sporočili, da so v roku izpolnili vse obveznosti do lige ICEHL in tako postali uradni člani tega regionalnega tekmovanja, ki je bilo nekdaj poznano kot liga Ebel.

"Izredno smo ponosni, da smo izpolnili enega izmed svojih največjih in najtežjih zadanih ciljev. Za to smo delali zadnjih nekaj sezon, vložili veliko energije in ponosni smo, da nam je uspelo. Prepričan sem, da je vključitev HK SŽ Olimpija v ICEHL izjemnega pomena za razvoj ljubljanskega in slovenskega hokeja,"je v zvezi s tem dejal predsednik kluba Miha Butara. Olimpija je v tem tekmovanju, nekdanji ligi Ebel, že nastopala med letoma 2007 in 2017. Klub bo več informacij o tem posredoval na novinarski konferenci, ki bo predvidoma v sredo, 24. marca.