Olimpija v derbiju kroga klonila proti Fehervarju

Ljubljanski hokejisti so v obračunu vrha lestvice, sami so bili na prvem mestu, čeprav so po zadnjem porazu v petek proti Innsbrucku prvič pri količniku zdrsnili pod vrednost 2, Madžari pa četrti, na koncu izgubili. Tudi na prvi medsebojni tekmi so bili v začetku novembra v Tivoliju z 2:1 boljši hokejisti iz Szekesfehervarja.

Današnji začetek je bil sicer dober za goste, v ostri tekmi so povedli, potem ko je v 15. minuti najboljši strelec lige Guillaume Leclerc po podajah Aleksandra Magovca in Nika Simšiča načel mrežo domačih. A je bil odgovor Fehervarja hiter, le pol minute zatem je madžarska ekipa izkoristila številčno prednost in izenačila. Gostje so si v prvi tretjini prislužili tri izključitve, ena se je zavlekla še v drugo. To so zeleno-beli prestali, toda ko so bile moči izenačene, je Fehervar spet povedel.

Sledile so tri kazni na domači strani, a "power play" gostom danes ni stekel in gola priključka ni bilo. So pa nato domači v 37. minuti dosegli še en gol in močno otežili delo Ljubljančanom v zadnji tretjini.