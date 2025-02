Olimpija do nove zmage, v gosteh premagala Innsbruck

Ljubljanski hokejisti so na današnji tekmi z zadnjeuvrščenimi Tirolci dosegli nujne tri točke, s katerimi so ostali na osmem mestu lestvice, ki prinaša prednost domačega ledu v kvalifikacijah za končnico.

Naloga zmajev je bila teoretično enostavna, praktično pa nekoliko manj. Innsbruck je, čeprav je zadnji, to sezono že namučil ljubljansko zasedbo in do današnje tekme dobil dva obračuna od treh, tudi decembrskega v Tivoliju (6:2), ki je bil eden od razlogov za predčasno slovo trenerja Anttija Karhule.

Za pot na Tirolsko so imeli Ljubljančani dobro popotnico, saj so pred tremi dnevi po hudem boju ugnali Bolzano, ekipo z vrha lestvice, ki je sicer imela premoč, a je bil v vratih Ljubljančanov odlični Lukaš Horak.