Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Olimpija v ključni del sezone brez dveh pomembnih hokejistov

Ljubljana, 24. 03. 2026 17.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Olimpija - Dunaj

Vodstvo ljubljanskega hokejskega velikana je sporočilo, da sta Evan Polei in Bine Mašič zaradi poškodb sklenila letošnjo sezono. Njuna odsotnost je hud udarec za Olimpijo, ki trenutno še čaka na tekmeca v polfinalu Lige ICE, kjer so zmaji nazadnje igrali leta 2012.

Olimpija je novico, da se Evan Polei v tej sezoni ne bo več vrnil na led, sporočila prek družbenih omrežij, hkrati pa izdala še dobro novico, povezano s 30-letnim Kanadčanom. "Vrnil se je v Kanado, kjer z ženo v teh dneh pričakujeta svoj največji življenjski trenutek – rojstvo prvega otroka," so zapisali Ljubljančani.

Evan Polei
Evan Polei
FOTO: HK Olimpija

Polei ima v letošnji sezoni na kontu 21 točk, še devet več pa jih ima Bine Mašič, ki je bil v rednem delu sezone z vidika točk sedmi najučinkovitejši posameznik ljubljanske zasedbe. Tudi 23-letni Slovenec je po svežih informacijah zaradi poškodbe z igranjem v tej sezoni že zaključil, soigralce pa bo v polfinalu podpiral s tribun.

Bine Mašič
Bine Mašič
FOTO: HK Olimpija

Zmaji so v četrtfinalu končnice Lige ICE po petih tekmah izločili Bolzano. Po napeti prvi tekmi, ki je po podaljšku prinesla zmago Ljubljančanov, so Italijani na drugem obračunu poravnali rezultat v zmagah. Naslednje tri tekme so dobili hokejisti s slovenske prestolnice in se prvič po sezoni 2011/12 uvrstili med najboljša štiri moštva Lige ICE.

V polfinalu sta tudi Pustertal, ki je s 4:0 izločil Salzburg, in ekipa Graz 99ers, ki je redni del sezone sklenila na vrhu razpredelnice, nato pa brez oddane tekme za uvrstitev med najboljše štiri izločila beljaški VSV. V zadnji četrtfinalni seriji moči merita Celovec in Fehervar, ki v zmagah vodi s 3:2. Polfinalni pari za zdaj še niso znani.

Kralji po razburljivi končnici (znova) ostali praznih rok

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599