Olimpija v ključni del sezone brez dveh pomembnih hokejistov

Olimpija je novico, da se Evan Polei v tej sezoni ne bo več vrnil na led, sporočila prek družbenih omrežij, hkrati pa izdala še dobro novico, povezano s 30-letnim Kanadčanom. "Vrnil se je v Kanado, kjer z ženo v teh dneh pričakujeta svoj največji življenjski trenutek – rojstvo prvega otroka," so zapisali Ljubljančani.

Polei ima v letošnji sezoni na kontu 21 točk, še devet več pa jih ima Bine Mašič , ki je bil v rednem delu sezone z vidika točk sedmi najučinkovitejši posameznik ljubljanske zasedbe. Tudi 23-letni Slovenec je po svežih informacijah zaradi poškodbe z igranjem v tej sezoni že zaključil, soigralce pa bo v polfinalu podpiral s tribun.

Zmaji so v četrtfinalu končnice Lige ICE po petih tekmah izločili Bolzano. Po napeti prvi tekmi, ki je po podaljšku prinesla zmago Ljubljančanov, so Italijani na drugem obračunu poravnali rezultat v zmagah. Naslednje tri tekme so dobili hokejisti s slovenske prestolnice in se prvič po sezoni 2011/12 uvrstili med najboljša štiri moštva Lige ICE.

V polfinalu sta tudi Pustertal, ki je s 4:0 izločil Salzburg, in ekipa Graz 99ers, ki je redni del sezone sklenila na vrhu razpredelnice, nato pa brez oddane tekme za uvrstitev med najboljše štiri izločila beljaški VSV. V zadnji četrtfinalni seriji moči merita Celovec in Fehervar, ki v zmagah vodi s 3:2. Polfinalni pari za zdaj še niso znani.