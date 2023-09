Olimpija v podaljšku do zmage proti Gradcu

Ljubljančani so dobro začeli novo sezono regionalnega tekmovanja. Na prvi domači tekmi so dobili točko z Linzem, potem so v gosteh premagali Vienno, danes pa so v Gradcu slavili po podaljšku za drugo zmago.

Začetek in večji del prve tretjine je bil precej nervozen. Tako na eni kot drugi strani so se vrstile kazni, več so jih imeli pri Gradcu. A niti prednost dveh igralcev gostom ni pomagala, saj niso premagali vratarja Larsa Voldna. Novo priložnost ob igri 5-3 so imeli zeleno-beli spet ob koncu tretjine, a se je graška zasedba tudi takrat ubranila. Še več, ob nepazljivosti Ljubljančanov so domači pobegnili v protinapad, a se je z zanesljivim posredovanjem izkazal vratar Lukaš Horak.

V nadaljevanju je bilo dogajanje na klopi za kaznovane mirnejše, so pa na ledu hokejisti Gradca počasi prevzemali pobudo. A čeprav so si pripravili nekaj zrelih priložnosti, je bil Horak vselej na mestu.

So pa nato udarili gostje. V 32. minuti so izpeljali lepo akcijo, ko je po podajah Nika Simšiča in Marcela Mahkovca zadel Kristjan Čepon. Gol je dal krila gostom, pripravili so si še nekaj priložnosti, najlepšo Mahkovec tri minute pozneje, a iz neposredne bližine ni premagal domačega vratarja.

Minuto in pol pred koncem pa so domači izenačili, nekoliko pokritega Horaka je presenetil Michael Kernberger.

A kljub pritisku domačih, do konca tekme je Horak (sredi zadnje tretjine je dobil tudi plošček pod čelado v glavo, a je tekmo nadaljeval) zbral 44 obramb, gostje niso klonili. Čakali so na svoje priložnosti in eno od teh je šest minut pred koncem izkoristil Simšič. So pa domači hitro odgovorili in izenačili dve minuti zatem, tako da je šla tekma v podaljšek.

V tem pa so imeli zadnjo besedo Ljubljančani: po 75 sekundah je Trevor Gooch natančno podal, William Cullen pa s strelom pod prečko odločil o zmagovalcu.